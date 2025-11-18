Artist Amir Lopez Makes Random And Humorous Comics, Here’s 30 Of The Newest Ones

Amir Lopez, an artist who ventured into the world of webcomics during a period of free time a few years back, has since embarked on a journey of self-improvement and creative exploration. Initially driven by a desire to engage in writing and artistic creation, Lopez found the process of creating webcomics not just enjoyable but also a means to reconnect with the joy of writing.

Unlike being propelled by inspiration alone, Lopez is motivated by the aspiration to enhance the enjoyability of the comic panels and to refine his skills as an artist.

More info: Instagram | amirlopez.com | twitter.com | Facebook | reddit.com

#1

Image source: amirlopezcomics

#2

Image source: amirlopezcomics

#3

Image source: amirlopezcomics

#4

Image source: amirlopezcomics

#5

Image source: amirlopezcomics

#6

Image source: amirlopezcomics

#7

Image source: amirlopezcomics

#8

Image source: amirlopezcomics

#9

Image source: amirlopezcomics

#10

Image source: amirlopezcomics

#11

Image source: amirlopezcomics

#12

Image source: amirlopezcomics

#13

Image source: amirlopezcomics

#14

Image source: amirlopezcomics

#15

Image source: amirlopezcomics

#16

Image source: amirlopezcomics

#17

Image source: amirlopezcomics

#18

Image source: amirlopezcomics

#19

Image source: amirlopezcomics

#20

Image source: amirlopezcomics

#21

Image source: amirlopezcomics

#22

Image source: amirlopezcomics

#23

Image source: amirlopezcomics

#24

Image source: amirlopezcomics

#25

Image source: amirlopezcomics

#26

Image source: amirlopezcomics

#27

Image source: amirlopezcomics

#28

Image source: amirlopezcomics

#29

Image source: amirlopezcomics

#30

Image source: amirlopezcomics

