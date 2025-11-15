Artist Makes Funny And Humorous Comics For People Who Like Dark Humor (40 Pics)

Over the years, I’ve talked with many comic artists, and many find the issue of putting a whole idea into just four panels to be the most challenging. Now imagine quadrupling this challenge, and putting the same idea into just one panel. Most comic artists would despair, but Dave Blazek would feel like a fish in the water because it’s the thing that he does best. The brilliant cartoonist has years and years of experience doing syndications for The New Yorker and other prominent magazines, and by this point, he’s reached a level of mastery that makes creating a single-panel comic seem effortless. Brevity is the soul of wit, so let’s keep it short and jump straight in: here are the Loose Parts Guy cartoons!

More info: Instagram | loosepartscomic.com | Facebook | twitter.com

#1

Image source: loosepartsguy

#2

Image source: loosepartsguy

#3

Image source: loosepartsguy

#4

Image source: loosepartsguy

#5

Image source: loosepartsguy

#6

Image source: loosepartsguy

#7

Image source: loosepartsguy

#8

Image source: loosepartsguy

#9

Image source: loosepartsguy

#10

Image source: loosepartsguy

#11

Image source: loosepartsguy

#12

Image source: loosepartsguy

#13

Image source: loosepartsguy

#14

Image source: loosepartsguy

#15

Image source: loosepartsguy

#16

Image source: loosepartsguy

#17

Image source: loosepartsguy

#18

Image source: loosepartsguy

#19

Image source: loosepartsguy

#20

Image source: loosepartsguy

#21

Image source: loosepartsguy

#22

Image source: loosepartsguy

#23

Image source: loosepartsguy

#24

Image source: loosepartsguy

#25

Image source: loosepartsguy

#26

Image source: loosepartsguy

#27

Image source: loosepartsguy

#28

Image source: loosepartsguy

#29

Image source: loosepartsguy

#30

Image source: loosepartsguy

#31

Image source: loosepartsguy

#32

Image source: loosepartsguy

#33

Image source: loosepartsguy

#34

Image source: loosepartsguy

#35

Image source: loosepartsguy

#36

Image source: loosepartsguy

#37

Image source: loosepartsguy

#38

Image source: loosepartsguy

#39

Image source: loosepartsguy

#40

Image source: loosepartsguy

