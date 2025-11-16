“ADHDinos”: 30 Times This Artist Perfectly Captured What Living With ADHD Is Like In His Comics (New Pics)

There’s nothing better than humor to help us navigate some of the more serious life struggles at times. For example, Ryan Keats, a talented comic artist, has been exploring what it’s like to live with ADHD through the eyes of a cute cartoon dinosaur.

“ADHDinos is a webcomic about the daily struggles I (and many others) experience with ADHD. I was recently diagnosed with ADHD as an adult and felt like I was on my own. I was then surprised to find such a massive and supportive online community where I was able to learn how to better navigate many of my problematic behaviors,” the artist said in his previous post here on Bored Panda. Scroll down to see the newest additions to ADHDinos comics.

More info: patreon.com | reddit.com | Instagram | Facebook | twitter.com

#1

Image source: ADHDinos

#2

Image source: ADHDinos

#3

Image source: ADHDinos

#4

Image source: ADHDinos

#5

Image source: ADHDinos

#6

Image source: ADHDinos

#7

Image source: ADHDinos

#8

Image source: ADHDinos

#9

Image source: ADHDinos

#10

Image source: ADHDinos

#11

Image source: ADHDinos

#12

Image source: ADHDinos

#13

Image source: ADHDinos

#14

Image source: ADHDinos

#15

Image source: ADHDinos

#16

Image source: ADHDinos

#17

Image source: ADHDinos

#18

Image source: ADHDinos

#19

Image source: ADHDinos

#20

Image source: ADHDinos

#21

Image source: ADHDinos

#22

Image source: ADHDinos

#23

Image source: ADHDinos

#24

Image source: ADHDinos

#25

Image source: ADHDinos

#26

Image source: ADHDinos

#27

Image source: ADHDinos

#28

Image source: ADHDinos

#29

Image source: ADHDinos

#30

Image source: ADHDinos

