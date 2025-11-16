Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

by

There’s only so much most of us can see when looking at basic pavement. Not David Zinn, though. This talented artist is from Ann Arbor, Michigan, and is well-known for his chalk-drawn pieces on the streets. His drawings follow the adventures of random adorable characters and are very popular among David’s more than 600K followers on Instagram.

In a previous Bored Panda post, the artist told us: “The honest truth about my art is that I am inspired by the absence of perfection as a possibility: between the irregularities of the stained concrete and the limited hours of available daylight outdoors, perfection is blessedly not an option. Instead, there is just the lunatic joy of finding the most satisfying option that exists within those limitations.” Scroll down to see the newest work by David.

More info: Instagram | twitter.com | Facebook

#1

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#2

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#3

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#4

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#5

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#6

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#7

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#8

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#9

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#10

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#11

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#12

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#13

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#14

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#15

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#16

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#17

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#18

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#19

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#20

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#21

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#22

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#23

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#24

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#25

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#26

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#27

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#28

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#29

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#30

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#31

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#32

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#33

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#34

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#35

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#36

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#37

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#38

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#39

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#40

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#41

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#42

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#43

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#44

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#45

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#46

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#47

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#48

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#49

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#50

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#51

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#52

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#53

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#54

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#55

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#56

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#57

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#58

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#59

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#60

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#61

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#62

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#63

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#64

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#65

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#66

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#67

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#68

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#69

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#70

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#71

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#72

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#73

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#74

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#75

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#76

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#77

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#78

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#79

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#80

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#81

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#82

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#83

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#84

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#85

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#86

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#87

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#88

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#89

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

#90

Adventures Of Chalk Characters: 90 Street Art Pieces By This Artist (New Pics)

Image source: David Zinn

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Nature’s Dark Side: 24 Creepy Plants You Might Not Believe Are Real
3 min read
Oct, 17, 2025
106 Funny Dating Memes That Understand Your Love Life Better Than Your Therapist
3 min read
Sep, 8, 2025
I Make Little Celebrity Sculptures Out Of Polymer Clay
3 min read
Nov, 11, 2025
Zach Braff’s 5 Best Roles in TV and Movies
3 min read
Aug, 15, 2024
Expanding Universes: My Conceptual Photographs Portray The Mystical Connections We Have In Life
3 min read
Nov, 11, 2025
“If Any Personal Good Comes Out Of This Pandemic, It Is This: It’s Payback Time”: Danish Doctor Reveals She’s Excited To Be Able To Give Back To Her Country
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.