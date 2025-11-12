Guy Keeps Photoshopping Himself Into Celebrities’ Lives, And We Can’t Stop Laughing

Most celebrities aren’t exactly known for hanging around with ‘average’ people, but for this guy, they make an exception. Meet Robert Van Impe, also known as Average Rob, a self-described ‘mediocre dude’ from Belgium who happens to be anything but mediocre at Photoshop.
The digital artist and comedian, who holds a Master’s degree in Advertising and Marketing from Coventry University and works as a (sort of) journalist for Belgian comedy magazine Humo, has unleashed yet another wave of hilarious ‘encounters’ with celebrities on the Internet, and they look just convincing enough to be real. If you enjoyed his previous stunts, including falling asleep next to famous people and revealing himself as Barack Obama’s secret BFF, you’ll absolutely love these candid and slightly uncomfortable moments he shared with some of his star-studded pals.
Scroll down to indulge your average side, and don’t forget to vote for the photos you wish magazines would feature instead of those ridiculously posed photoshoots.
More info: Instagram, Facebook, Twitter
#1
Image source: Average Rob
#2
Image source: Average Rob
#3
Image source: Average Rob
#4
Image source: Average Rob
#5
Image source: Average Rob
#6
Image source: Average Rob
#7
Image source: Average Rob
#8
Image source: Average Rob
#9
Image source: Average Rob
#10
Image source: Average Rob
#11
Image source: Average Rob
#12
Image source: Average Rob
#13
Image source: Average Rob
#14
Image source: averagerob
#15
Image source: Average Rob
#16
Image source: Average Rob
#17
Image source: Average Rob
#18
Image source: Average Rob
#19
Image source: Average Rob
#20
Image source: Average Rob
#21
Image source: Average Rob
#22
Image source: Average Rob
#23
Image source: Average Rob
#24
Image source: Average Rob
#25
Image source: Average Rob
#26
Image source: Average Rob
#27
Image source: Average Rob
#28
Image source: Average Rob
#29
Image source: Average Rob
#30
Image source: Average Rob
#31
Image source: Average Rob
#32
Image source: Average Rob
#33
Image source: Average Rob
