Former ‘Buffy’ Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Tom Lenk, best known for his role as Andrew Wells on Buffy the Vampire slayer, is showing his witty side on Instagram. A few weeks ago, he started posting hilarious images of himself recreating fashionable outfits of fellow celebrities, using simple household items and stuff you can buy for a few dollars.
Tom shares his spot-on-creations almost daily and keeps on proving that anyone can rock red carpet style.
More info: Instagram
#1 Tom Lenk As Katy Perry At Met Gala
#2 Tom Lenk As Lena Dunham
#3 Tom Lenk Julianne Moore At Met Gala
#4 Tom Lenk As Sarah Jessica Parker At Met Gala
#5 Tom Lenk As Olsen Twins At Met Gala
#6 Tom Lenk S Kristen Stewart At Cannes
#7 Tom Lenk As Ciara At At Billboard Music Awards
#8 Tom Lenk As Zooey Deschanel
#9 Tom Lenk As Zayn Malik At Met Gala
#10 Tom Lenk As Britney Spears
#11 Tom Lenk As Kristen Stewart At Cannes
#12 Tom Lenk As Tilda Swinton At Cfda
#13 Tom Lenk And Courtney Andresen As John Travolta And Olivia Newton-john In Grease
#14 Tom Lenk As Jennifer Anniston, Julia Roberts, Kate Hudson And Jason Sudeikis On Moter’s Day Movie Poster
#15 Tom Lenk As Catriona Balfe At Cannes
#16 Tom Lenk As Mariah Carrey At Nbc Upfront
#17 Tom Lenk As Kit Harington/ John Snow In Game Of Thrones
#18 Tom Lenk As Solange Knowles At Met Gala
#19 Tom Lenk As Jessica Chastain At Met Gala
#20 Tom Lenk As Britney Spears At Billboard Music Awards
#21 Tom Lenk As Emilia Clarke And Sam Claflin On Me Before You Movie Poster
#22 Tom Lenk As Anna Wintour At Met Gala
#23 Tom Lenk And Eliza Dushku As Charlize Theron And Emily Blunt On The Huntsman: Winters War
#24 Tom Lenk As Olsen Sisters At Cfda
#25 Tom Lenk As Michelle Williams At Met Gala
#26 Tom Lenk, Tisha Banker And Kirsten Vangsness As Julianne Moore, Susan Sarandon And Naomi Watts At Cannes
#27 Tom Lenk As Jessica Alba For Dl1961
#28 Tom Lenk As Rihanna At Billboard Music Awards
#29 Tom Lenk As Barbra Streisand At Tony Awards
#30 Tom Lenk With Mannequin As Kanye West And Kim Kardashian At Met Gala
#31 Tom Lenk As Fäde Zu Grau Designer
