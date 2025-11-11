Former ‘Buffy’ Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

by

Tom Lenk, best known for his role as Andrew Wells on Buffy the Vampire slayer, is showing his witty side on Instagram. A few weeks ago, he started posting hilarious images of himself recreating fashionable outfits of fellow celebrities, using simple household items and stuff you can buy for a few dollars.

Tom shares his spot-on-creations almost daily and keeps on proving that anyone can rock red carpet style.

More info: Instagram

#1 Tom Lenk As Katy Perry At Met Gala

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#2 Tom Lenk As Lena Dunham

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#3 Tom Lenk Julianne Moore At Met Gala

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#4 Tom Lenk As Sarah Jessica Parker At Met Gala

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#5 Tom Lenk As Olsen Twins At Met Gala

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#6 Tom Lenk S Kristen Stewart At Cannes

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#7 Tom Lenk As Ciara At At Billboard Music Awards

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#8 Tom Lenk As Zooey Deschanel

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#9 Tom Lenk As Zayn Malik At Met Gala

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#10 Tom Lenk As Britney Spears

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#11 Tom Lenk As Kristen Stewart At Cannes

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#12 Tom Lenk As Tilda Swinton At Cfda

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#13 Tom Lenk And Courtney Andresen As John Travolta And Olivia Newton-john In Grease

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#14 Tom Lenk As Jennifer Anniston, Julia Roberts, Kate Hudson And Jason Sudeikis On Moter’s Day Movie Poster

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#15 Tom Lenk As Catriona Balfe At Cannes

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#16 Tom Lenk As Mariah Carrey At Nbc Upfront

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#17 Tom Lenk As Kit Harington/ John Snow In Game Of Thrones

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#18 Tom Lenk As Solange Knowles At Met Gala

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#19 Tom Lenk As Jessica Chastain At Met Gala

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#20 Tom Lenk As Britney Spears At Billboard Music Awards

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#21 Tom Lenk As Emilia Clarke And Sam Claflin On Me Before You Movie Poster

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#22 Tom Lenk As Anna Wintour At Met Gala

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#23 Tom Lenk And Eliza Dushku As Charlize Theron And Emily Blunt On The Huntsman: Winters War

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#24 Tom Lenk As Olsen Sisters At Cfda

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#25 Tom Lenk As Michelle Williams At Met Gala

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#26 Tom Lenk, Tisha Banker And Kirsten Vangsness As Julianne Moore, Susan Sarandon And Naomi Watts At Cannes

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#27 Tom Lenk As Jessica Alba For Dl1961

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#28 Tom Lenk As Rihanna At Billboard Music Awards

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#29 Tom Lenk As Barbra Streisand At Tony Awards

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

#30 Tom Lenk With Mannequin As Kanye West And Kim Kardashian At Met Gala

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

#31 Tom Lenk As Fäde Zu Grau Designer

Former &#8216;Buffy&#8217; Star Recreates Celebrity Outfits Using Stuff He Finds At Home

Image source: Tom Lenk

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Woman Is Determined To Help Disabled Puppy Walk Again
3 min read
Nov, 12, 2025
Five Things You Didn’t Know about Violett Beane
3 min read
Apr, 30, 2018
To Make My Son Eat Healthy Food, I Turn It Into His Favorite Cartoons (Part 3)
3 min read
Nov, 11, 2025
Woman Finds Baby Buried Alive While Jogging, Here’s How He Looks 20 Years Later When They Reunite
3 min read
Nov, 12, 2025
Analyzing “Fai Rumore” A Song From The Silence (Eurovision 2020)
3 min read
Mar, 11, 2023
36 Brutally Honest Illustrations Perfectly Sum Up Adulthood
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.