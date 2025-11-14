This Italian Guy Trolls Celebrity Outfits And 1.5 Million People Love It (134 New Pics)

The internet loves celebrities and irony, and that’s why mocking famous people’s outfits online has become a huge trend. Some of the low-cost cosplay gurus like Anucha “Cha” Saengchart, Funny Toheeb, Sine Benjaphorn, and Riley never fail to entertain fans with their brilliant costumes on a budget. Can you create haute couture from foods, household items, or plants? Say no more.
This Italian creative comedian Emanuele Ferrari, known as Emi’s Life, takes the most ridiculous celebrity fashion wins and fails, and brings them to the next level with common materials he finds at home. By hilariously trolling celebrity photos, in 5 years Ferrari has gained 1.5 million followers on Instagram. With hundreds of recreated looks and a never-ending source of inspiration, he is ready to poke fun at some of the biggest names in the industry with his absurd yet genius outfits almost every day.
Check out this funny collection of priceless (pun intended) looks that you could easily recreate with Christmas leftovers. And if that’s not enough, check our previous post with more of his iconic recreations.
More info: Instagram | Facebook
#1
Image source: _emilife
#2
Image source: _emilife
#3
Image source: _emilife
#4
Image source: _emilife
#5
Image source: _emilife
#6
Image source: _emilife
#7
Image source: _emilife
#8
Image source: _emilife
#9
Image source: _emilife
#10
Image source: _emilife
#11
Image source: _emilife
#12
Image source: _emilife
#13
Image source: _emilife
#14
Image source: _emilife
#15
Image source: _emilife
#16
Image source: _emilife
#17
Image source: _emilife
#18
Image source: _emilife
#19
Image source: _emilife
#20
Image source: _emilife
#21
Image source: _emilife
#22
Image source: _emilife
#23
Image source: _emilife
#24
Image source: _emilife
#25
Image source: _emilife
#26
Image source: _emilife
#27
Image source: _emilife
#28
Image source: _emilife
#29
Image source: _emilife
#30
Image source: _emilife
#31
Image source: _emilife
#32
Image source: _emilife
#33
Image source: _emilife
#34
Image source: _emilife
#35
Image source: _emilife
#36
Image source: _emilife
#37
Image source: _emilife
#38
Image source: _emilife
#39
Image source: _emilife
#40
Image source: _emilife
#41
Image source: _emilife
#42
Image source: _emilife
#43
Image source: _emilife
#44
Image source: _emilife
#45
Image source: _emilife
#46
Image source: _emilife
#47
Image source: _emilife
#48
Image source: _emilife
#49
Image source: _emilife
#50
Image source: _emilife
#51
Image source: _emilife
#52
Image source: _emilife
#53
Image source: _emilife
#54
Image source: _emilife
#55
Image source: _emilife
#56
Image source: _emilife
#57
Image source: _emilife
#58
Image source: _emilife
#59
Image source: _emilife
#60
Image source: _emilife
#61
Image source: _emilife
#62
Image source: _emilife
#63
Image source: _emilife
#64
Image source: _emilife
#65
Image source: _emilife
#66
Image source: _emilife
#67
Image source: _emilife
#68
Image source: _emilife
#69
Image source: _emilife
#70
Image source: _emilife
#71
Image source: _emilife
#72
Image source: _emilife
#73
Image source: _emilife
#74
Image source: _emilife
#75
Image source: _emilife
#76
Image source: _emilife
#77
Image source: _emilife
#78
Image source: _emilife
#79
Image source: _emilife
#80
Image source: _emilife
#81
Image source: _emilife
#82
Image source: _emilife
#83
Image source: _emilife
#84
Image source: _emilife
#85
Image source: _emilife
#86
Image source: _emilife
#87
Image source: _emilife
#88
Image source: _emilife
#89
Image source: _emilife
#90
Image source: _emilife
#91
Image source: _emilife
#92
Image source: _emilife
#93
Image source: _emilife
#94
Image source: _emilife
#95
Image source: _emilife
#96
Image source: _emilife
#97
Image source: _emilife
#98
Image source: _emilife
#99
Image source: _emilife
#100
Image source: _emilife
#101
Image source: _emilife
#102
Image source: _emilife
#103
Image source: _emilife
#104
Image source: _emilife
#105
Image source: _emilife
#106
Image source: _emilife
#107
Image source: _emilife
#108
Image source: _emilife
#109
Image source: _emilife
#110
Image source: _emilife
#111
Image source: _emilife
#112
Image source: _emilife
#113
Image source: _emilife
#114
Image source: _emilife
#115
Image source: _emilife
#116
Image source: _emilife
#117
Image source: _emilife
#118
Image source: _emilife
#119
Image source: _emilife
#120
Image source: _emilife
#121
Image source: _emilife
#122
Image source: _emilife
#123
Image source: _emilife
#124
Image source: _emilife
#125
Image source: _emilife
#126
Image source: _emilife
#127
Image source: _emilife
#128
Image source: _emilife
#129
Image source: _emilife
#130
Image source: _emilife
#131
Image source: _emilife
#132
Image source: _emilife
#133
Image source: _emilife
#134
Image source: _emilife
Follow Us