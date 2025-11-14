This Italian Guy Trolls Celebrity Outfits And 1.5 Million People Love It (134 New Pics)

The internet loves celebrities and irony, and that’s why mocking famous people’s outfits online has become a huge trend. Some of the low-cost cosplay gurus like Anucha “Cha” Saengchart, Funny Toheeb, Sine Benjaphorn, and Riley never fail to entertain fans with their brilliant costumes on a budget. Can you create haute couture from foods, household items, or plants? Say no more.

This Italian creative comedian Emanuele Ferrari, known as Emi’s Life, takes the most ridiculous celebrity fashion wins and fails, and brings them to the next level with common materials he finds at home. By hilariously trolling celebrity photos, in 5 years Ferrari has gained 1.5 million followers on Instagram. With hundreds of recreated looks and a never-ending source of inspiration, he is ready to poke fun at some of the biggest names in the industry with his absurd yet genius outfits almost every day.

Check out this funny collection of priceless (pun intended) looks that you could easily recreate with Christmas leftovers. And if that’s not enough, check our previous post with more of his iconic recreations.

More info: Instagram | Facebook

#1

Image source: _emilife

#2

Image source: _emilife

#3

Image source: _emilife

#4

Image source: _emilife

#5

Image source: _emilife

#6

Image source: _emilife

#7

Image source: _emilife

#8

Image source: _emilife

#9

Image source: _emilife

#10

Image source: _emilife

#11

Image source: _emilife

#12

Image source: _emilife

#13

Image source: _emilife

#14

Image source: _emilife

#15

Image source: _emilife

#16

Image source: _emilife

#17

Image source: _emilife

#18

Image source: _emilife

#19

Image source: _emilife

#20

Image source: _emilife

#21

Image source: _emilife

#22

Image source: _emilife

#23

Image source: _emilife

#24

Image source: _emilife

#25

Image source: _emilife

#26

Image source: _emilife

#27

Image source: _emilife

#28

Image source: _emilife

#29

Image source: _emilife

#30

Image source: _emilife

#31

Image source: _emilife

#32

Image source: _emilife

#33

Image source: _emilife

#34

Image source: _emilife

#35

Image source: _emilife

#36

Image source: _emilife

#37

Image source: _emilife

#38

Image source: _emilife

#39

Image source: _emilife

#40

Image source: _emilife

#41

Image source: _emilife

#42

Image source: _emilife

#43

Image source: _emilife

#44

Image source: _emilife

#45

Image source: _emilife

#46

Image source: _emilife

#47

Image source: _emilife

#48

Image source: _emilife

#49

Image source: _emilife

#50

Image source: _emilife

#51

Image source: _emilife

#52

Image source: _emilife

#53

Image source: _emilife

#54

Image source: _emilife

#55

Image source: _emilife

#56

Image source: _emilife

#57

Image source: _emilife

#58

Image source: _emilife

#59

Image source: _emilife

#60

Image source: _emilife

#61

Image source: _emilife

#62

Image source: _emilife

#63

Image source: _emilife

#64

Image source: _emilife

#65

Image source: _emilife

#66

Image source: _emilife

#67

Image source: _emilife

#68

Image source: _emilife

#69

Image source: _emilife

#70

Image source: _emilife

#71

Image source: _emilife

#72

Image source: _emilife

#73

Image source: _emilife

#74

Image source: _emilife

#75

Image source: _emilife

#76

Image source: _emilife

#77

Image source: _emilife

#78

Image source: _emilife

#79

Image source: _emilife

#80

Image source: _emilife

#81

Image source: _emilife

#82

Image source: _emilife

#83

Image source: _emilife

#84

Image source: _emilife

#85

Image source: _emilife

#86

Image source: _emilife

#87

Image source: _emilife

#88

Image source: _emilife

#89

Image source: _emilife

#90

Image source: _emilife

#91

Image source: _emilife

#92

Image source: _emilife

#93

Image source: _emilife

#94

Image source: _emilife

#95

Image source: _emilife

#96

Image source: _emilife

#97

Image source: _emilife

#98

Image source: _emilife

#99

Image source: _emilife

#100

Image source: _emilife

#101

Image source: _emilife

#102

Image source: _emilife

#103

Image source: _emilife

#104

Image source: _emilife

#105

Image source: _emilife

#106

Image source: _emilife

#107

Image source: _emilife

#108

Image source: _emilife

#109

Image source: _emilife

#110

Image source: _emilife

#111

Image source: _emilife

#112

Image source: _emilife

#113

Image source: _emilife

#114

Image source: _emilife

#115

Image source: _emilife

#116

Image source: _emilife

#117

Image source: _emilife

#118

Image source: _emilife

#119

Image source: _emilife

#120

Image source: _emilife

#121

Image source: _emilife

#122

Image source: _emilife

#123

Image source: _emilife

#124

Image source: _emilife

#125

Image source: _emilife

#126

Image source: _emilife

#127

Image source: _emilife

#128

Image source: _emilife

#129

Image source: _emilife

#130

Image source: _emilife

#131

Image source: _emilife

#132

Image source: _emilife

#133

Image source: _emilife

#134

Image source: _emilife

Patrick Penrose
Patrick Penrose
