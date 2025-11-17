30 Previously Unseen 20th-Century Celebrity Portraits Found In Philippe Halsman’s Archives (New Pics)

“A true portrait should, today and a hundred years from today, be the testimony of how this person looked and what kind of human being he was,” said Philippe Halsman.

Not everyone with a camera is a portrait photographer. Taking a photo that would capture the essence of the person in front takes commitment and dedication. One such great photographer was Latvian-born Philippe Halsman (1906-1979), whose work to this day reminds us of iconic 20th-century celebrities such as Marilyn Monroe, Salvador Dali, and Frank Sinatra.

Philippe’s grandson, Oliver Halsman Rosenberg, became an accidental archivist who looked through old contact sheets and found outtakes that had never been seen before. Later, he published the book ‘Unknown Halsman‘ for people to see some of those hidden gems as Halsman’s legacy to the world.

#1 Joyce Bryant

#2 Eartha Kitt

#3 Anjelica Huston

#4 Elizabeth Taylor

#5 Tippi Hedren

#6 Lauren Bacall

#7 Grace Kelly

#8 Sammy Davis Jr.

#9 Edward Albee

#10 Marilyn Monroe

#11 Albert Einstein

#12 Rita Hayworth

#13 Ray Bolger

#14 Marlon Brando

#15 Brigitte Bardot

#16 Gloria Swanson

#17 Marilyn Monroe

#18 Barbra Streisand

#19 Marilyn Monroe

#20 Anthony Perkins

#21 Lauren Bacall

#22 Rita Hayworth

#23 Brigitte Bardot

#24 Frank Sinatra

#25 Ava Gardner

#26 Bobby Clark

#27 Fernandel

#28 John F Kennedy

#29 Jerry Lewis

#30 Woody Allen

