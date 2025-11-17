30 Previously Unseen 20th-Century Celebrity Portraits Found In Philippe Halsman’s Archives (New Pics)

“A true portrait should, today and a hundred years from today, be the testimony of how this person looked and what kind of human being he was,” said Philippe Halsman.
Not everyone with a camera is a portrait photographer. Taking a photo that would capture the essence of the person in front takes commitment and dedication. One such great photographer was Latvian-born Philippe Halsman (1906-1979), whose work to this day reminds us of iconic 20th-century celebrities such as Marilyn Monroe, Salvador Dali, and Frank Sinatra.
Philippe’s grandson, Oliver Halsman Rosenberg, became an accidental archivist who looked through old contact sheets and found outtakes that had never been seen before. Later, he published the book ‘Unknown Halsman‘ for people to see some of those hidden gems as Halsman’s legacy to the world.
More info: philippehalsman.com | Instagram
#1 Joyce Bryant
Image source: philippe_halsman_official
#2 Eartha Kitt
Image source: philippe_halsman_official
#3 Anjelica Huston
Image source: philippe_halsman_official
#4 Elizabeth Taylor
Image source: philippe_halsman_official
#5 Tippi Hedren
Image source: philippe_halsman_official
#6 Lauren Bacall
Image source: philippe_halsman_official
#7 Grace Kelly
Image source: philippe_halsman_official
#8 Sammy Davis Jr.
Image source: philippe_halsman_official
#9 Edward Albee
Image source: philippe_halsman_official
#10 Marilyn Monroe
Image source: philippe_halsman_official
#11 Albert Einstein
Image source: philippe_halsman_official
#12 Rita Hayworth
Image source: philippe_halsman_official
#13 Ray Bolger
Image source: philippe_halsman_official
#14 Marlon Brando
Image source: philippe_halsman_official
#15 Brigitte Bardot
Image source: philippe_halsman_official
#16 Gloria Swanson
Image source: philippe_halsman_official
#17 Marilyn Monroe
Image source: philippe_halsman_official
#18 Barbra Streisand
Image source: philippe_halsman_official
#19 Marilyn Monroe
Image source: philippe_halsman_official
#20 Anthony Perkins
Image source: philippe_halsman_official
#21 Lauren Bacall
Image source: philippe_halsman_official
#22 Rita Hayworth
Image source: philippe_halsman_official
#23 Brigitte Bardot
Image source: philippe_halsman_official
#24 Frank Sinatra
Image source: philippe_halsman_official
#25 Ava Gardner
Image source: philippe_halsman_official
#26 Bobby Clark
Image source: philippe_halsman_official
#27 Fernandel
Image source: philippe_halsman_official
#28 John F Kennedy
Image source: philippe_halsman_official
#29 Jerry Lewis
Image source: philippe_halsman_official
#30 Woody Allen
Image source: philippe_halsman_official
