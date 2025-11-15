This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Many people have this misconception that cats are lazy. They sleep most of the time, my friend once told me, and on the rare occasion they’re awake, they just meow for food. Yes, cats sleep about 15 hours a day, and yes, they like a nice snack but that doesn’t mean they’re spongers.
New York City is the mecca of today’s working cat. Just walk inside a bodega and chances are you’ll see Mr. Whiskers or Ms. Tabby purring around the place—business owners “hire” them for pest control; to manage or prevent rodent infestations.
To pay respect to these diligent felines, Rob Hitt started an online project, called Bodega Cats, where he posts the sweetest and funniest pictures people send him of the kitties they see in convenience stores.
