This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

by

Many people have this misconception that cats are lazy. They sleep most of the time, my friend once told me, and on the rare occasion they’re awake, they just meow for food. Yes, cats sleep about 15 hours a day, and yes, they like a nice snack but that doesn’t mean they’re spongers.

New York City is the mecca of today’s working cat. Just walk inside a bodega and chances are you’ll see Mr. Whiskers or Ms. Tabby purring around the place—business owners “hire” them for pest control; to manage or prevent rodent infestations.

To pay respect to these diligent felines, Rob Hitt started an online project, called Bodega Cats, where he posts the sweetest and funniest pictures people send him of the kitties they see in convenience stores.

Continue scrolling to check them out and when you’re done, fire up Bored Panda’s earlier articles on Bodega cats here, here, and here. I know you’ll want to!

#1

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#2

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#3

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#4

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#5

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#6

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#7

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#8

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#9

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#10

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#11

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#12

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#13

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#14

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#15

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#16

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#17

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#18

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#19

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#20

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#21

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#22

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#23

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#24

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#25

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#26

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#27

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#28

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#29

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#30

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#31

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#32

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#33

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#34

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#35

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#36

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#37

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#38

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#39

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#40

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#41

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#42

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#43

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#44

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#45

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#46

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#47

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#48

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#49

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

#50

This Twitter Account Collects Photos Of Cats In Small Shops Looking Like They Own The Place (50 New Pics)

Image source: Bodegacats_

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
40 Times Parents Taught Their Kids Lessons But It Got Them Unexpected Results
3 min read
Nov, 14, 2025
Chinese Weather Woman Stuns The World By Not Aging For 22 Years On Screen, And Here’s The Proof
3 min read
Nov, 12, 2025
23 Powerful ‘No Bra Day’ Tweets That Raise Awareness About Breast Cancer
3 min read
Nov, 13, 2025
‘Cards Against Humanity’ Sends Checks To Their Lowest-Earning Customers And It’s Bringing Attention To Wealth Inequality
3 min read
Nov, 12, 2025
NYT Mini Crossword Hints And Answers For 26-September-2025
3 min read
Sep, 25, 2025
Spectacular Aurora Borealis In Norway
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.