80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

by

Cats come in all shapes, sizes, and personalities. Some are quiet and cuddly, while others are pure chaos wrapped in fur. No matter their style, though, all felines share one thing: when they want something, nothing can stand in their way.

Naturally, that leads to the occasional bout of… let’s call it “creative mischief.” And in the Facebook group brilliantly named Cats Are A**holes, these furry offenders are exposed in all their glory.

Scroll down for the hilarious evidence—but rest assured, we forgive them. After all, it’s hard to press charges when the criminal is this cute.

#1

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#2

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#3

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#4

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#5

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#6

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#7

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#8

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#9

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#10

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#11

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#12

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#13

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: morgan_sung

#14

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#15

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#16

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: brellavis

#17

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#18

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#19

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#20

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#21

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#22

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: magmidd

#23

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#24

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#25

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#26

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#27

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#28

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#29

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#30

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#31

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: tortiegirl601

#32

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#33

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#34

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#35

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#36

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#37

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#38

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#39

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#40

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#41

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#42

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#43

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#44

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#45

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#46

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#47

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#48

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#49

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#50

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#51

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#52

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#53

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#54

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#55

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#56

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#57

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#58

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#59

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#60

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#61

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#62

…and I couldn’t care less, since I’m completely innocent!

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#63

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#64

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#65

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#66

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#67

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#68

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#69

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#70

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#71

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#72

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#73

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#74

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: My Cat is a [Jerk]

#75

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#76

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#77

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#78

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#79

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

#80

80 Times Cats Committed The Most Annoying Crimes But People Just Couldn’t Be Mad At Them (New Pics)

Image source: Cats are A**holes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
57 People Are Spilling Industry Secrets And Doing The General Public A Huge Favor
3 min read
Aug, 5, 2025
Emeraude Toubia: Uncovering Facts About the Rising Star
3 min read
Jun, 5, 2017
Could the Show “Ghost Adventures” Ever Be a Feature Film?
3 min read
Jun, 11, 2017
Why it Just Might be Time for an Animated Cowboy Bebop Reboot
3 min read
May, 7, 2018
TV Actors Who have Appeared on Law and Order SVU
3 min read
Dec, 2, 2014
Person Who’s Tired Of Fun Facts Asked For Horrifying Ones And 80 People Delivered: “You’ll Regret It”
3 min read
Aug, 17, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.