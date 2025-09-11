“Cats Just Being Themselves”: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

For years, it has been reported that dogs are more popular pets than cats. But, cat lovers, the tide seems to be changing, at least in Europe! According to a 2024 analysis by Kattly, cats dominate over dogs in countries like Romania, Italy, Slovenia, and Finland. It’s estimated that there are 129 million cats in all of Europe and only 106 million dogs.
How could kitties not be the most popular pets when they’re the subject of all the classic Internet memes? To own a cat is to be entertained every single day, and the people behind the “Cats Being Cats” page know that. Here’s a selection of their funniest, cutest, and most unhinged posts, proving to us once again that cat memes will never go out of style.
More info: X (Twitter) | Threads
#1
Image source: catsbeiingcats
#2
Image source: catsbeiingcats
#3
Image source: catsbeiingcats
#4
Image source: catsbeiingcats
#5
Image source: catsbeiingcats
#6
Shrek
Image source: catsbeiingcats
#7
The perfect fit
Image source: catsbeiingcats
#8
Image source: literallymecats
#9
How can someone hate this small creature
Image source: catsbeiingcats
#10
I think he likes dragon fruit
Image source: catsbeiingcats
#11
She needs pets :(
Image source: catsbeiingcats
#12
The splits
Image source: catsbeiingcats
#13
Image source: catsbeiingcats
#14
Image source: catsbeiingcats
#15
Image source: catsbeiingcats
#16
Image source: catsbeiingcats
#17
Image source: catsbeiingcats
#18
Image source: catsbeiingcats
#19
Image source: catsbeiingcats
#20
Image source: catsbeiingcats
#21
“Wait, you forgot your kiss”
Image source: catsbeiingcats
#22
Proof that none of them cheated
Image source: catsbeiingcats
#23
Image source: catsbeiingcats
#24
Image source: catsbeiingcats
#25
Image source: catsbeiingcats
#26
Image source: catsbeiingcats
#27
Image source: catsbeiingcats
#28
Image source: catsbeiingcats
#29
Image source: catsbeiingcats
#30
Image source: catsbeiingcats
#31
Image source: catsbeiingcats
#32
Image source: catsbeiingcats
#33
Image source: catsbeiingcats
#34
They left you behind, and I picked you up like something precious
Image source: catsbeiingcats
#35
Art & the artist
Image source: catsbeiingcats
#36
The real boss
Image source: catsbeiingcats
#37
Image source: catsbeiingcats
#38
Image source: catsbeiingcats
#39
Image source: catsbeiingcats
#40
Image source: catsbeiingcats
#41
Image source: catsbeiingcats
#42
Image source: catsbeiingcats
#43
Image source: literallymecats
#44
Image source: catsbeiingcats
#45
Image source: catsbeiingcats
#46
Image source: LiterallyUsMeow
#47
Image source: catsbeiingcats
#48
Image source: catsbeiingcats
#49
Image source: literallymecats
#50
Image source: catsbeiingcats
#51
Image source: catsbeiingcats
#52
Image source: catsbeiingcats
#53
Image source: PunchingCat
#54
Image source: catsbeiingcats
#55
Image source: catsbeiingcats
#56
He’s waiting for someone
Image source: catsbeiingcats
#57
Image source: catsbeiingcats
#58
Image source: catsbeiingcats
#59
Image source: catsbeiingcats
#60
Image source: catsbeiingcats
#61
Image source: catsbeiingcats
#62
Image source: catsbeiingcats
#63
I have a surprise for you
Image source: catsbeiingcats
#64
Crunch
Image source: catsbeiingcats
#65
A wireless camera
Image source: catsbeiingcats
#66
Kiwi
Image source: catsbeiingcats
#67
Image source: catsbeiingcats
#68
Image source: catsbeiingcats
#69
Image source: catsbeiingcats
#70
Image source: catsbeiingcats
#71
Image source: catsbeiingcats
#72
Image source: catsbeiingcats
#73
Image source: catsbeiingcats
#74
Image source: catsbeiingcats
#75
Image source: catsbeiingcats
#76
Image source: catsbeiingcats
#77
Image source: catsbeiingcats
#78
Image source: catsbeiingcats
#79
Image source: catsbeiingcats
#80
Image source: catsbeiingcats
#81
Image source: catsbeiingcats
#82
Image source: catsbeiingcats
#83
Image source: catsbeiingcats
#84
Image source: catsbeiingcats
#85
Image source: catsbeiingcats
#86
Image source: catsbeiingcats
#87
Image source: catsbeiingcats
#88
Image source: catsbeiingcats
#89
Bro is the thinker
Image source: catsbeiingcats
#90
U stink
Image source: catsbeiingcats
#91
Toe beans variations
Image source: catsbeiingcats
#92
🐱: AAAAAAAAAAAA
🐱: 😶
Image source: catsbeiingcats
#93
The baby is sleeping
Image source: catsbeiingcats
#94
Sleeping like they pay the bills
Image source: catsbeiingcats
#95
Nooo
Image source: catsbeiingcats
#96
He grew
Image source: catsbeiingcats
#97
Ready for the ride
Image source: catsbeiingcats
#98
Baby void
Image source: catsbeiingcats
#99
Image source: catsbeiingcats
#100
Who is this diva
Image source: catsbeiingcats
#101
Image source: literallymecats
#102
Image source: literallymecats
#103
Image source: catsbeiingcats
#104
Image source: catsbeiingcats
#105
Image source: catsbeiingcats
#106
Image source: catsbeiingcats
#107
Image source: catsbeiingcats
#108
Image source: catsbeiingcats
#109
Image source: catsbeiingcats
#110
Image source: catsbeiingcats
#111
Image source: catsbeiingcats
#112
Image source: catsbeiingcats
#113
Image source: catsbeiingcats
#114
Image source: catsbeiingcats
#115
Image source: catsbeiingcats
#116
Image source: catsbeiingcats
#117
Image source: catsbeiingcats
#118
Image source: catsbeiingcats
#119
He got caught
Image source: catsbeiingcats
#120
Image source: catsbeiingcats
#121
Innocent vs evil
Image source: catsbeiingcats
#122
I see no difference
Image source: catsbeiingcats
#123
Eepy
Image source: catsbeiingcats
#124
Don’t drown them
Image source: catsbeiingcats
#125
A cat and a lowercase cat
Image source: catsbeiingcats
#126
Image source: catsbeiingcats
#127
Image source: catsbeiingcats
#128
Just a baby
Image source: catsbeiingcats
#129
Who is this diva???
Image source: catsbeiingcats
