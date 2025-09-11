“Cats Just Being Themselves”: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

by

For years, it has been reported that dogs are more popular pets than cats. But, cat lovers, the tide seems to be changing, at least in Europe! According to a 2024 analysis by Kattly, cats dominate over dogs in countries like Romania, Italy, Slovenia, and Finland. It’s estimated that there are 129 million cats in all of Europe and only 106 million dogs.

How could kitties not be the most popular pets when they’re the subject of all the classic Internet memes? To own a cat is to be entertained every single day, and the people behind the “Cats Being Cats” page know that. Here’s a selection of their funniest, cutest, and most unhinged posts, proving to us once again that cat memes will never go out of style.

More info: X (Twitter) | Threads

#1

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#2

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#3

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#4

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#5

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#6

Shrek

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#7

The perfect fit

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#8

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: literallymecats

#9

How can someone hate this small creature

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#10

I think he likes dragon fruit

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#11

She needs pets :(

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#12

The splits

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#13

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#14

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#15

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#16

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#17

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#18

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#19

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#20

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#21

“Wait, you forgot your kiss”

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#22

Proof that none of them cheated

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#23

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#24

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#25

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#26

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#27

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#28

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#29

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#30

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#31

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#32

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#33

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#34

They left you behind, and I picked you up like something precious

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#35

Art & the artist

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#36

The real boss

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#37

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#38

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#39

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#40

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#41

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#42

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#43

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: literallymecats

#44

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#45

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#46

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: LiterallyUsMeow

#47

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#48

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#49

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: literallymecats

#50

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#51

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#52

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#53

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: PunchingCat

#54

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#55

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#56

He’s waiting for someone

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#57

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#58

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#59

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#60

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#61

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#62

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#63

I have a surprise for you

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#64

Crunch

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#65

A wireless camera

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#66

Kiwi

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#67

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#68

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#69

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#70

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#71

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#72

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#73

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#74

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#75

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#76

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#77

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#78

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#79

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#80

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#81

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#82

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#83

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#84

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#85

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#86

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#87

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#88

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#89

Bro is the thinker

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#90

U stink

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#91

Toe beans variations

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#92

🐱: AAAAAAAAAAAA
🐱: 😶

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#93

The baby is sleeping

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#94

Sleeping like they pay the bills

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#95

Nooo

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#96

He grew

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#97

Ready for the ride

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#98

Baby void

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#99

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#100

Who is this diva

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#101

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: literallymecats

#102

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: literallymecats

#103

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#104

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#105

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#106

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#107

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#108

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#109

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#110

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#111

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#112

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#113

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#114

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#115

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#116

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#117

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#118

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#119

He got caught

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#120

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#121

Innocent vs evil

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#122

I see no difference

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#123

Eepy

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#124

Don’t drown them

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#125

A cat and a lowercase cat

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#126

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#127

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#128

Just a baby

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

#129

Who is this diva???

&#8220;Cats Just Being Themselves&#8221;: 129 Hilarious And Adorable Cat Posts

Image source: catsbeiingcats

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hawaii Five-0
Hawaii Five-0 Review: Danny the Ultimate Chaperone
3 min read
Nov, 12, 2016
Cult 80s Movie ‘Heathers’ is Getting a TV Series
3 min read
Jan, 18, 2018
Will There Be a Tell Me Your Secrets Season 2?
3 min read
Aug, 3, 2021
My Favorite Five TV Moms in the History of Television
3 min read
Jun, 26, 2017
Why We Need a World War Z TV Miniseries
3 min read
Jan, 8, 2015
Pauley Perrette’s Top Five NCIS Moments of All-Time
3 min read
May, 2, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.