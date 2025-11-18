Artist Photoshops Cat Faces On Almost Everything And Here Is The Result (56 New Pics)

If you’ve ever wished that cats could be everywhere, you’re in for a treat! Galina Bugaevskaya, a talented artist from Moscow, runs an Instagram account called “koty_vezde” (which means “Cats are Everywhere”), and it’s exactly what it sounds like. With her clever Photoshop skills, Galina puts cat faces on everyday things, making the ordinary look hilariously extraordinary.
Picture a giraffe with a cat’s calm expression, or a loaf of bread with the curious eyes of a kitty. Her creations are simple, funny, and sure to make any cat lover smile. It’s a lighthearted world where cats really are everywhere, turning the most common items into something well… definitely surprising.
