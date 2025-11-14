35 Comics That Cat Owners Will Relate To, Inspired By My Cat

My cat, Tiger, has inspired me in many ways. She motivates me to be lazy, as well as encouraging me to swipe at random objects and clean myself daily (I opt for a shower rather than licking myself… thankfully). She is also the inspiration behind a variety of cat cartoons. These are a few that I’ve created over the past decade. I’ve even managed to publish a book of them (you can see it below), which was approved by Jim Davis himself (the creator of Garfield). Check out my social media pages if you want to see more of my works. Enjoy!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
