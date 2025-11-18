40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

by

Ray Collins, also known as the “wave whisperer,” is an Australian photographer known for his breathtaking images of the ocean. His journey into photography began unexpectedly after a knee injury forced him to leave his job as a coal miner. What started as a hobby, taking photos of his friends surfing, quickly turned into a passionate pursuit of capturing the sea’s beauty.

Collins’ photographs stand out for their clarity and the way they freeze the dynamic motion of waves, creating captivating and dramatic scenes. His work has gained international recognition, with his images featured in major publications like National Geographic and The New York Times. Through his lens, Collins not only shares the majestic power of the sea but also inspires others to appreciate and protect our marine environments.

More info: Instagram | raycollinsphoto.com | Facebook

#1

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#2

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#3

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#4

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#5

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#6

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#7

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#8

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#9

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#10

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#11

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#12

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#13

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#14

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#15

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#16

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#17

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#18

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#19

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#20

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#21

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#22

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#23

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#24

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#25

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#26

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#27

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#28

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#29

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#30

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#31

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#32

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#33

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#34

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#35

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#36

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#37

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#38

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#39

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

#40

40 Breathtaking Wave Photos By Ray Collins

Image source: raycollinsphoto

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“Dragos Voda” Reserve: The Only Place In Europe Where You Can Meet Bisons In Freedom
3 min read
Nov, 13, 2025
Italians Share Information They Wish They Knew At The Beginning Of Coronavirus, So Others Can Prepare
3 min read
Nov, 14, 2025
Pandas, What Is Your Biggest, Darkest, Deepest Secret? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
The Milwaukee Brewers Parody Mean Girls and It’s Worth Discussing
3 min read
Mar, 30, 2019
30 Of The Worst Dates Ever, As Per Servers Who Witnessed Them
3 min read
Nov, 15, 2025
40 Of The Freshest Jokes About The Pandemic To Make You Laugh Or Cry (More New Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.