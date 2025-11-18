37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

by

There are many tattoo artists, and each of them develops a unique style. In this case, Mat Rule is famous for his distinctive mash-up technique that has garnered over 188K followers on Instagram.

Mat is a French tattoo artist who blends two contrasting drawing styles into one very cool hybrid. Most commonly, he features realistic black-and-white elements with cartoonish, colorful ones.

Previously, Mat shared about his influences: “I think many artists influenced my work, and still do. Some are so good that it gives me the motivation to always try to do better. But at the beginning, I was only focused on Myke Chambers’ work, and later, I discovered the work of Yogi Barrett and Dzikson. It blew my mind.”

More info: Instagram | Facebook

#1

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#2

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#3

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#4

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#5

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#6

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#7

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#8

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#9

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#10

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#11

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#12

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#13

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#14

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#15

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#16

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#17

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#18

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#19

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#20

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#21

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#22

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#23

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#24

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#25

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#26

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#27

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#28

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#29

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#30

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#31

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#32

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#33

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#34

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#35

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#36

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

#37

37 Stunning Tattoos That Merge Two Artistic Styles Seamlessly, By Mat Rule (New Pics)

Image source: matruletattoo

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Is The Weirdest Phobia You Have Heard Of? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Meet The Cast Of “Slow Horses”
3 min read
Mar, 29, 2022
Hey Pandas, What Is The Coolest Place You Have Been To? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
“He’s So Icky”: Timothée Chalamet Slammed For Controversial Remarks On Parenthood
3 min read
Nov, 8, 2025
Daily Objects Have Been Incorporated Into Pop Culture Characters
3 min read
Nov, 12, 2025
My Silly Cat Inspired Me To Start Doing Comics As A Hobby, And Now It’s My Full-Time Job
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.