This Shar Pei Is Tricking People On The Internet Into Thinking He’s A Scrunched-Up Blanket (53 Pics)

Today on ‘things that look like other things’ is this fluffy scrunched-up blanket. The blanket is actually a dog when you do a double take. Behind this mind-boggling pup-tical illusion is an adorable six-month-old Shar Pei, Harvey, who is winning hearts all over the internet with his unique appearance. People jokingly say he looks more like a blanket, a towel, or a rug than a dog.
His 22-year-old owner Teresa Moll Arguimbau says his deep and soft wrinkles make him perfect for cuddles.
“I am completely crazy about his wrinkles and his skin. It is very soft, and the wrinkles are very beautiful. In fact, one of the things I like the most about Harvey is his wrinkles and giant double chin,” Teresa said to Splitpics UK.
Loved and pampered since he was a little puppy, Harvey enjoys every bit of his routine: from his first times outside and the beach to a personal spa every two days when Teresa moisturizes between his wrinkles from head to toe to avoid irritation.
More info: Instagram | splitpics.uk
Image source: @harvey.thesharpei/Splitpics UK
