Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

by

Whether you’re an hourglass, a pear, or whatever the thing your body shape is named after, you probably already know that it’s the ‘Style, Not Size’ that matters! That’s right, we’re coming back with some more of our beloved duo – the two friends Denise Mercedes and Maria Castellanos, who have shown the world that any body type can rock a good outfit.

Showing off the same combos of clothing side-by-side, the two women—sizes 2 and 14—took the internet by storm back in 2019, when Denise posted the first picture of them wearing matching outfits. Since then, they’ve continued to work on the “Style, Not Size” movement, as well as their personal online identities and professional endeavors, and have spread the positive message that all body types can be stunning, as it’s all about the style, not the size.

Scroll down to find Bored Panda’s edition of the best of the duo’s posts, and make sure to upvote your favorite outfits!

#1

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#2

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#3

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#4

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#5

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#6

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#7

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#8

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source:  mariacastellanos_ri

#9

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#10

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#11

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#12

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#13

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#14

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#15

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: mariacastellanos_ri

#16

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#17

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#18

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#19

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#20

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#21

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#22

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#23

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#24

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: mariacastellanos_ri

#25

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: abercrombie

#26

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#27

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#28

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#29

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

#30

Same But Different: Two Friends With Different Bodies Show Off The Same Outfit (Best Of All Time)

Image source: denisemmercedes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, Post Your Favorite Karen Meme (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
One Tree Hill
15 Things You Didn’t Know about One Tree Hill
3 min read
Jul, 29, 2014
Empire Season 1 Episode 1 Review: “Pilot”
3 min read
Jan, 7, 2015
Live-Action Wednesday Addams Series Coming to Netflix
3 min read
Feb, 22, 2021
Elderly Couple Recreated A Totoro Bus Stop In Real Life
3 min read
Nov, 14, 2025
Ryan Murphy's latest show Dahmer, Monster on Netflix
Reasons Ryan Murphy’s “Dahmer” Is a Justified Retelling Without Any Mindless Glorification
3 min read
Oct, 17, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.