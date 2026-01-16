The Best Of Dan Piraro: 50 Cartoons That Capture Relatable Moments In Modern Life

by

Dan Piraro, the creator of the iconic comic strip Bizarro, has been making readers laugh for decades, with his daily comics appearing in more than 300 newspapers. His instantly recognizable art style has left a lasting impression, especially for those who grew up flipping through the paper and spotting his work.

Before fully dedicating himself to cartooning, Dan also spent time as the host of Fox TV’s Utopia!. But no matter where his career took him, comics remained his true passion. Today, he’s still creating and sharing his work, including on social media. With numerous awards to his name, it feels like the perfect time to revisit some of the best Bizarro comics our community has loved over the years and enjoy a well-earned dose of nostalgia.

#1

Image source: danpiraro

#2

Image source: danpiraro

#3

Image source: danpiraro

#4

Image source: danpiraro

#5

Image source: danpiraro

#6

Image source: danpiraro

#7

Image source: danpiraro

#8

Image source: danpiraro

#9

Image source: danpiraro

#10

Image source: danpiraro

#11

Image source: danpiraro

#12

Image source: danpiraro

#13

Image source: danpiraro

#14

Image source: danpiraro

#15

Image source: danpiraro

#16

Image source: danpiraro

#17

Image source: danpiraro

#18

Image source: danpiraro

#19

Image source: danpiraro

#20

Image source: danpiraro

#21

Image source: danpiraro

#22

Image source: danpiraro

#23

Image source: danpiraro

#24

Image source: danpiraro

#25

Image source: danpiraro

#26

Image source: danpiraro

#27

Image source: danpiraro

#28

Image source: danpiraro

#29

Image source: danpiraro

#30

Image source: danpiraro

#31

Image source: danpiraro

#32

Image source: danpiraro

#33

Image source: danpiraro

#34

Image source: danpiraro

#35

Image source: danpiraro

#36

Image source: danpiraro

#37

Image source: danpiraro

#38

Image source: danpiraro

#39

Image source: danpiraro

#40

Image source: danpiraro

#41

Image source: danpiraro

#42

Image source: danpiraro

#43

Image source: danpiraro

#44

Image source: danpiraro

#45

Image source: danpiraro

#46

Image source: danpiraro

#47

Image source: danpiraro

#48

Image source: danpiraro

#49

Image source: danpiraro

#50

Image source: danpiraro

