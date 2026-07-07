80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Wildlife photography is often associated with breathtaking landscapes and majestic animals, but every now and then, nature shows its funnier side. For more than a decade, the Nikon Comedy Wildlife Awards have celebrated those perfectly timed moments that capture animals in hilarious, unexpected situations – all while reminding us why protecting wildlife matters. Founded in 2015 by photographers Paul Joynson-Hicks and Tom Sullam, the competition combines laughter with a mission to raise awareness about conservation.
As we wait for the 2026 finalists to be announced, there’s no better time to look back at some of the funniest and most unforgettable finalist photos from the past ten years. Scroll down to enjoy this collection of wildlife’s greatest comedy moments, and don’t forget to tell us which one made you laugh the hardest!
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#1 Harbor Seal Captured By Julie Hunt
Image source: comedywildlifephoto
#2 Laid Back By Tom Mangelsen
Image source: comedywildlifephoto
#3 Fake News By Matti Rauvala
Image source: comedywildlifephoto
#4 Excuse Me Sir, But I Think You’re A Little Too Young To Be Smoking By Dakota Vaccaro
Image source: comedywildlifephoto
#5 Pegasus, The Flying Horse By Jagdeep Rajput
Image source: comedywildlifephoto
#6 Time For School By Chee Kee Teo
Image source: comedywildlifephoto
#7 The Laughing Dormouse By Andrea Zampatti
Image source: comedywildlifephoto
#8 Angel Bear By Adam Parsons
Image source: comedywildlifephoto
#9 Snowball By Jacques Poulard
Image source: comedywildlifephoto
#10 The Rainforest Dandy By Delphine Casimir
Image source: comedywildlifephoto
#11 Frog In A Balloon By Eberhard Ehmke
Image source: comedywildlifephoto
#12 Fox Chase By Angela Bohlke
Image source: comedywildlifephoto
#13 Last Tango By Tony Dilger
Image source: comedywildlifephoto
#14 Verreaux’s Sifaka Captured By Alison Buttigieg
Image source: comedywildlifephoto
#15 African Pied Starling Captured By Andrew Mayes
Image source: comedywildlifephoto
#16 Laughing Snake By Aditya Kshirsagar
Image source: comedywildlifephoto
#17 Boing! By Lara Mathews
Image source: comedywildlifephoto
#18 Talk To The Fin! By Jennifer Hadley
Image source: comedywildlifephoto
#19 I Had To Stay Late At Work By Luis Burgueño
Image source: comedywildlifephoto
#20 Must Have Three-Putted By Douglas Croft
Image source: comedywildlifephoto
#21 Hitching A Ride By Daisy Gilardini
Image source: comedywildlifephoto
#22 Hello! By Philip Marazzi
Image source: comedywildlifephoto
#23 Foot Jam By Brook Burling
Image source: comedywildlifephoto
#24 Surprise Smiles By Asaf Sereth
Image source: comedywildlifephoto
#25 Coquerel’s Sifaka Captured By Jakob Strecker
Image source: comedywildlifephoto
#26 Otter Ballerina By Otter Kwek
Image source: comedywildlifephoto
#27 I’m Gonna Strangle You! By Emmanuel Do Linh San
Image source: comedywildlifephoto
#28 Say Cheeeese By Arturo Telle Thiemann
Image source: comedywildlifephoto
#29 How Do You Get That Damn Window Open? By Nicolas De Vaulx
Image source: comedywildlifephoto
#30 Let’s Dance By Andy Parkinson
Image source: comedywildlifephoto
#31 Sun Salutation Class By Sue Hollis
Image source: comedywildlifephoto
#32 Social Distance, Please! By Petr Sochman
Image source: comedywildlifephoto
#33 Tough Negotiations By Ayala Fishaimer
Image source: comedywildlifephoto
#34 Smiley By Arthur Telle Thiemenn
Image source: comedywildlifephoto
#35 Terry The Turtle Flipping The Bird By Mark Fitzpatrick
Image source: comedywildlifephoto
#36 Dancing…yeah! By Martina Gebert
Image source: comedywildlifephoto
#37 Chest Bump By Tom Mangelsen
Image source: comedywildlifephoto
#38 Oh My! By Harry Walker
Image source: comedywildlifephoto
#39 Wildlife Photograbear By Roie Galitz
Image source: comedywildlifephoto
#40 Eh What’s Up Doc? By Olivier Colle
Image source: comedywildlifephoto
#41 All Dressed And Ready For Church By Carl Henry
Image source: comedywildlifephoto
#42 4 Owls By Tibor Kercz
Image source: comedywildlifephoto
#43 Head Shot Captured By Tom Stables
Image source: comedywildlifephoto
#44 Northern Gannet Captured By Charlie Davidson
Image source: comedywildlifephoto
#45 Cape Ground Squirrel Captured By Yuzuru Masuda
Image source: comedywildlifephoto
#46 Anyone Asks … You Haven’t Seen Me By William Richardson
Image source: comedywildlifephoto
#47 I’m An Auto Mechanic By Kay Kussmaul
Image source: comedywildlifephoto
#48 Stand-Up Comedy By Toni Elliot
Image source: comedywildlifephoto
#49 Monkey Wellness Centre By Federica Vinci
Image source: comedywildlifephoto
#50 Hello Everyone By Miroslav Srb
Image source: comedywildlifephoto
#51 Treehugger By Jakub Hodan
Image source: comedywildlifephoto
#52 Who Would Like A Peanut? By Corey Seeman
Image source: comedywildlifephoto
#53 So There By Barney Koszalka
Image source: comedywildlifephoto
#54 Wtf By George Cathcart
Image source: comedywildlifephoto
#55 Animal Encounters By Jean Jacques Alcalay
Image source: comedywildlifephoto
#56 Hello World! By Alex Pansier
Image source: comedywildlifephoto
#57 White-Tailed Eagle Captured By Przemyslaw Jakubczyk
Image source: comedywildlifephoto
#58 Chimpanzee Contemplation By Arvind Mohandas
Image source: comedywildlifephoto
#59 Red Squirrel Captured By Julian Rad
Image source: comedywildlifephoto
#60 Baby Hippopotamus Captured By Marc Mol
Image source: comedywildlifephoto
#61 Fluff By Edwin Smits
Image source: comedywildlifephoto
#62 See Who Jumps High By Chu Han Lin
Image source: comedywildlifephoto
#63 Almost Time To Get Up By Charlie Davidson
Image source: comedywildlifephoto
#64 Drive Safe By Jonathan Irish
Image source: comedywildlifephoto
#65 Caught In The Act By Mary Mcgowan
Image source: comedywildlifephoto
#66 Monkey-Escape By Katy Laveck-Foster
Image source: comedywildlifephoto
#67 Mantis Flamenca By Jose Miguel Gallego Molina
Image source: comedywildlifephoto
#68 Mountain Gorilla Captured By Oliver Dreike
Image source: comedywildlifephoto
#69 Rush Hour By Julian Rad
Image source: comedywildlifephoto
#70 Scream By Sergey Savvi
Image source: comedywildlifephoto
#71 Lion Takeaway By Willem Kruger
Image source: comedywildlifephoto
#72 Selfie By Megan Lorenz
Image source: comedywildlifephoto
#73 Missed By Lea Scaddan
Image source: comedywildlifephoto
#74 Ninja Prairie Dog By Arthur Trevino
Image source: comedywildlifephoto
#75 Rhinopeacock By Kallol Mukherjee
Image source: comedywildlifephoto
#76 Martian Tango By Sergey Savvi
Image source: comedywildlifephoto
#77 Say Cheese! By Thomas Bullivant
Image source: comedywildlifephoto
#78 Keep Calm And Keep Your Head By Martin Grace
Image source: comedywildlifephoto
#79 Evolution By Caroline Tout
Image source: comedywildlifephoto
#80 Grizzly Bear Fail By Rob Kroenert
Image source: comedywildlifephoto
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