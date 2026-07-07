80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

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Wildlife photography is often associated with breathtaking landscapes and majestic animals, but every now and then, nature shows its funnier side. For more than a decade, the Nikon Comedy Wildlife Awards have celebrated those perfectly timed moments that capture animals in hilarious, unexpected situations – all while reminding us why protecting wildlife matters. Founded in 2015 by photographers Paul Joynson-Hicks and Tom Sullam, the competition combines laughter with a mission to raise awareness about conservation.

As we wait for the 2026 finalists to be announced, there’s no better time to look back at some of the funniest and most unforgettable finalist photos from the past ten years. Scroll down to enjoy this collection of wildlife’s greatest comedy moments, and don’t forget to tell us which one made you laugh the hardest!

More info: comedywildlifephoto.com | Instagram | Facebook | x.com

#1 Harbor Seal Captured By Julie Hunt

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

#2 Laid Back By Tom Mangelsen

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#3 Fake News By Matti Rauvala

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#4 Excuse Me Sir, But I Think You’re A Little Too Young To Be Smoking By Dakota Vaccaro

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#5 Pegasus, The Flying Horse By Jagdeep Rajput

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#6 Time For School By Chee Kee Teo

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#7 The Laughing Dormouse By Andrea Zampatti

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#8 Angel Bear By Adam Parsons

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#9 Snowball By Jacques Poulard

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#10 The Rainforest Dandy By Delphine Casimir

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#11 Frog In A Balloon By Eberhard Ehmke

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#12 Fox Chase By Angela Bohlke

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#13 Last Tango By Tony Dilger

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#14 Verreaux’s Sifaka Captured By Alison Buttigieg

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#15 African Pied Starling Captured By Andrew Mayes

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#16 Laughing Snake By Aditya Kshirsagar

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#17 Boing! By Lara Mathews

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#18 Talk To The Fin! By Jennifer Hadley

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#19 I Had To Stay Late At Work By Luis Burgueño

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#20 Must Have Three-Putted By Douglas Croft

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#21 Hitching A Ride By Daisy Gilardini

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#22 Hello! By Philip Marazzi

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#23 Foot Jam By Brook Burling

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#24 Surprise Smiles By Asaf Sereth

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#25 Coquerel’s Sifaka Captured By Jakob Strecker

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#26 Otter Ballerina By Otter Kwek

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#27 I’m Gonna Strangle You! By Emmanuel Do Linh San

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#28 Say Cheeeese By Arturo Telle Thiemann

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#29 How Do You Get That Damn Window Open? By Nicolas De Vaulx

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#30 Let’s Dance By Andy Parkinson

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#31 Sun Salutation Class By Sue Hollis

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#32 Social Distance, Please! By Petr Sochman

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#33 Tough Negotiations By Ayala Fishaimer

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#34 Smiley By Arthur Telle Thiemenn

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#35 Terry The Turtle Flipping The Bird By Mark Fitzpatrick

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#36 Dancing…yeah! By Martina Gebert

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#37 Chest Bump By Tom Mangelsen

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#38 Oh My! By Harry Walker

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#39 Wildlife Photograbear By Roie Galitz

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#40 Eh What’s Up Doc? By Olivier Colle

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#41 All Dressed And Ready For Church By Carl Henry

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#42 4 Owls By Tibor Kercz

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#43 Head Shot Captured By Tom Stables

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#44 Northern Gannet Captured By Charlie Davidson

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#45 Cape Ground Squirrel Captured By Yuzuru Masuda

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#46 Anyone Asks … You Haven’t Seen Me By William Richardson

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#47 I’m An Auto Mechanic By Kay Kussmaul

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#48 Stand-Up Comedy By Toni Elliot

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#49 Monkey Wellness Centre By Federica Vinci

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#50 Hello Everyone By Miroslav Srb

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#51 Treehugger By Jakub Hodan

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#52 Who Would Like A Peanut? By Corey Seeman

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#53 So There By Barney Koszalka

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#54 Wtf By George Cathcart

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#55 Animal Encounters By Jean Jacques Alcalay

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#56 Hello World! By Alex Pansier

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#57 White-Tailed Eagle Captured By Przemyslaw Jakubczyk

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#58 Chimpanzee Contemplation By Arvind Mohandas

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#59 Red Squirrel Captured By Julian Rad

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#60 Baby Hippopotamus Captured By Marc Mol

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#61 Fluff By Edwin Smits

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#62 See Who Jumps High By Chu Han Lin

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#63 Almost Time To Get Up By Charlie Davidson

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#64 Drive Safe By Jonathan Irish

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#65 Caught In The Act By Mary Mcgowan

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#66 Monkey-Escape By Katy Laveck-Foster

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#67 Mantis Flamenca By Jose Miguel Gallego Molina

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#68 Mountain Gorilla Captured By Oliver Dreike

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#69 Rush Hour By Julian Rad

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#70 Scream By Sergey Savvi

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#71 Lion Takeaway By Willem Kruger

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#72 Selfie By Megan Lorenz

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#73 Missed By Lea Scaddan

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#74 Ninja Prairie Dog By Arthur Trevino

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#75 Rhinopeacock By Kallol Mukherjee

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#76 Martian Tango By Sergey Savvi

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#77 Say Cheese! By Thomas Bullivant

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#78 Keep Calm And Keep Your Head By Martin Grace

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#79 Evolution By Caroline Tout

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

#80 Grizzly Bear Fail By Rob Kroenert

80 Of The Funniest Nikon Comedy Wildlife Awards Finalist Photos From The Past Decade

Image source: comedywildlifephoto

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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