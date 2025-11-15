30 Before & After Pics Of This Makeup Artist’s Clients That Shows The Power Of A Good Makeup Artist

Makeup has attracted Ulyana Starobinskaya since her childhood. So in 2008, she decided that enough was enough and made a conscious decision to turn her passion into a career.

After 12 years in the industry, Ulyana has become really confident in her ability. Now, the makeup wants all of her clients to look like Hollywood beauties, whether they’re preparing for a wedding or just a casual photoshoot.

To show off her work, Ulyana posts before-and-after pictures of her clients, revealing the effect her makeup has on them.

More info: starobinskaya.ru | Instagram | VK

#1

Image source: ulianastar

#2

Image source: ulianastar

#3

Image source: ulianastar

#4

Image source: ulianastar

#5

Image source: ulianastar

#6

Image source: ulianastar

#7

Image source: ulianastar

#8

Image source: ulianastar

#9

Image source: ulianastar

#10

Image source: ulianastar

#11

Image source: ulianastar

#12

Image source: ulianastar

#13

Image source: ulianastar

#14

Image source: ulianastar

#15

Image source: ulianastar

#16

Image source: ulianastar

#17

Image source: ulianastar

#18

Image source: ulianastar

#19

Image source: ulianastar

#20

Image source: ulianastar

#21

Image source: ulianastar

#22

Image source: ulianastar

#23

Image source: ulianastar

#24

Image source: ulianastar

#25

Image source: ulianastar

#26

Image source: ulianastar

#27

Image source: ulianastar

#28

Image source: ulianastar

#29

Image source: ulianastar

#30

Image source: ulianastar

