From Ruins to Beauty: 35 Impressive Before-And-After Transformations By Kou Yang

Today, we’d like to introduce you to Kou Yang, an artist who creates stunning before-and-after images that showcase the same locations in two completely different scenarios with amazing results.

Kou focuses mainly on architecture, transforming abandoned, destroyed buildings with polluted surroundings into breathtaking modern structures using digital technology. Through his work, he reimagines an alternative reality where these places are restored to their most beautiful and inspiring form.

Scroll down to explore some of Yang’s most striking transformations, and let us know in the comments which one impressed you the most.

More info: Facebook | youtube.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

