25 Surreal Photographs By Bára Prášilová That Push The Boundaries Of Reality

Bára Prášilová is a Prague-based artist, known for her surreal photographs. Her images can be described as a balance between beauty, weirdness, reality and fiction, giving a sense of absurdity.
In her pictures, Prášilová creates memories from her imagination, things that never really occurred. She also imagines what might have happened if we didn’t limit ourselves.
The artist has garnered numerous awards and has showcased her captivating work in exhibitions both within the Czech Republic and on the global stage.
More info: Instagram | baraprasilova.com | baraprasilova.com
#1 “The Three Of Us”, From The Series “Circles”, 2020
#2 “Clock”, 2019
#3 “Untitled #1”, From The Series “Never Happened I”
#4 “Untitled”, From The Series “Evolve”, 2014
#5 “Untitled #1”, From The Series “Tanec Praha”
#6 “Untitled #3”, From The Series “Air Force”, 2011
#7 “Untitled #6”, From The Series “Air Force”, 2011
#8 “Water And Love”, From The Series “Circles”, 2017
#9 “Without Clouds”, From The Series “Circles”, 2020
#10 “Untitled”, From The Series “Circles”, 2021
#11 “Untitled”, From The Series “Evolve”, 2014
#12 “On And On”, From The Series “Circles”, 2021
#13 “Untitled”, From The Series “Helena’s Things”, 2016
#14 “Untitled #1”, From The Series “Air Force”, 2011
#15 “Good”, 2020
#16 “Untitled”, From The Series “Evolve”, 2014
#17 “How Do Fish Sleep?”
#18 “Untitled”, From The Series “Evolve”, 2014
#19 “The Weight”, From The Series “Circles”, 2021
#20 “Untitled #2”, From The Series “Air Force”, 2011
#21 “Untitled #4”, From The Series “Air Force”, 2011
#22 “Touching”, From The Series “Circles”, 2021
#23 “Angel”, From The Series “Circles”, 2021
#24 “Untitled”, From The Series “Evolve”, 2014
#25 “Untitled #1”, From The Series “Never Happened III”, 2007
