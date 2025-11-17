25 Surreal Photographs By Bára Prášilová That Push The Boundaries Of Reality

by

Bára Prášilová is a Prague-based artist, known for her surreal photographs. Her images can be described as a balance between beauty, weirdness, reality and fiction, giving a sense of absurdity.

In her pictures, Prášilová creates memories from her imagination, things that never really occurred. She also imagines what might have happened if we didn’t limit ourselves.

The artist has garnered numerous awards and has showcased her captivating work in exhibitions both within the Czech Republic and on the global stage.

Scroll down to dive into the enchanting world of Prášilová’s surreal photography!

More info: Instagram | baraprasilova.com | baraprasilova.com

#1 “The Three Of Us”, From The Series “Circles”, 2020

Image source: Bara Prasilova

#2 “Clock”, 2019

Image source: Bara Prasilova

#3 “Untitled #1”, From The Series “Never Happened I”

Image source: Bara Prasilova

#4 “Untitled”, From The Series “Evolve”, 2014

Image source: Bara Prasilova

#5 “Untitled #1”, From The Series “Tanec Praha”

Image source: Bara Prasilova

#6 “Untitled #3”, From The Series “Air Force”, 2011

Image source: Bara Prasilova

#7 “Untitled #6”, From The Series “Air Force”, 2011

Image source: Bara Prasilova

#8 “Water And Love”, From The Series “Circles”, 2017

Image source: Bara Prasilova

#9 “Without Clouds”, From The Series “Circles”, 2020

Image source: Bara Prasilova

#10 “Untitled”, From The Series “Circles”, 2021

Image source: Bara Prasilova

#11 “Untitled”, From The Series “Evolve”, 2014

Image source: Bara Prasilova

#12 “On And On”, From The Series “Circles”, 2021

Image source: Bara Prasilova

#13 “Untitled”, From The Series “Helena’s Things”, 2016

Image source: Bara Prasilova

#14 “Untitled #1”, From The Series “Air Force”, 2011

Image source: Bara Prasilova

#15 “Good”, 2020

Image source: Bara Prasilova

#16 “Untitled”, From The Series “Evolve”, 2014

Image source: Bara Prasilova

#17 “How Do Fish Sleep?”

Image source: Bara Prasilova

#18 “Untitled”, From The Series “Evolve”, 2014

Image source: Bara Prasilova

#19 “The Weight”, From The Series “Circles”, 2021

Image source: Bara Prasilova

#20 “Untitled #2”, From The Series “Air Force”, 2011

Image source: Bara Prasilova

#21 “Untitled #4”, From The Series “Air Force”, 2011

Image source: Bara Prasilova

#22 “Touching”, From The Series “Circles”, 2021

Image source: Bara Prasilova

#23 “Angel”, From The Series “Circles”, 2021

Image source: Bara Prasilova

#24 “Untitled”, From The Series “Evolve”, 2014

Image source: Bara Prasilova

#25 “Untitled #1”, From The Series “Never Happened III”, 2007

Image source: Bara Prasilova

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
