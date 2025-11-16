‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

by

It can be hard to commit to a specific dinner plan at times, so most of us would probably balk at the idea of getting an impulse tattoo. And if we did finally decide to get inked, I suspect that we would put at least some thought into what exactly the artist would put on our skin. But this is not an article about good decision-making.

This Facebook group is dedicated to the most bizarre choices made by artists and recipients alike. So scroll down and upvote your favorite terrible tattoo. And if your eyeballs can withstand it, here and here are some other collections of Bored Panda’s articles on horrible, horrible tattoo designs. 

#1

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#2

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#3

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Susan Fraser

#4

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Andy Kenny

#5

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#6

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#7

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#8

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Kadzait Adalsinde

#9

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Devyn Lugo

#10

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#11

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#12

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Orestes Solomons

#13

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Becky McIlmoyle

#14

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Alyssa Stoker

#15

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#16

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#17

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#18

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Savannah Baumann

#19

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#20

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#21

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Dana Stelly

#22

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#23

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Victorya Shoupe

#24

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#25

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Breanna Lyn

#26

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Shala Druin

#27

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Daniel Taylor

#28

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#29

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Jessey Lynn Faraday

#30

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#31

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Blake N Maria Battle

#32

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#33

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Jasmine Alvarez

#34

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Mateo Sand

#35

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Kaytlyn Sousa

#36

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#37

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#38

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Group member

#39

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Olivia Moreno

#40

‘That’s It, I’m Inkshaming’: 40 Times People Got Hilariously Bad Tattoos And Didn’t Even Realize It (New Pics)

Image source: Adam Johnson

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, How Do You Handle Your Parents Not Accepting Your Opinion? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Four Reasons We all Want to Work at “Vanderpump Rules” Restaurant SUR
3 min read
Apr, 25, 2018
Hey Pandas, Tell Me You’re From Your Country Without Telling Me You’re From Your Country (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
20 Things You Never Knew about “The Sopranos”
3 min read
Jun, 12, 2018
This Waterjet Cuts Through Anything
3 min read
Nov, 11, 2025
What Squid Game Season Two Needs To Avoid
3 min read
Jan, 11, 2024
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.