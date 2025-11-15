This 91-Year-Old Russian Grandma Became An Internet Sensation By Travelling The World On Her Own

Yeah, I know, I know, traveling is a tricky deal nowadays with the pandemic at large. But, it doesn’t hurt to take a look at the times when people were able to travel, before all of the lockdowns and quarantines.
And this story isn’t your run-of-the-mill travel thing, oh no. Its protagonist is actually a 91-year-old woman from Russia who had, despite her very venerable age, been traveling places. And not just around Russia, mind you, but also outside its borders, whether it’s an exotic location or not!
Yep, Elena Erkhova, more commonly known as Baba Lena, a babushka (or simply granny) from the Siberian city of Krasnoyarsk, traveled to places you wouldn’t expect a 91-year-old to go, and documented her travels across social media.
Alas, Baba Lena passed away in 2019 at the ripe age of 91, but she has left a legacy of her travels on her Facebook. We invite you to celebrate Baba Lena’s life in the list we’ve compiled below, and to remember that it’s never too late to go do something, especially if it’s something you always wanted to do.
#1 In The Tuva Republic
#2 At The Parthenon Of Books, Kassel, Germany
#3 Joining The Culture Of The Taino Indians
#4 The Naadym Festival, Tuva Republic, Russia
#5 Rafting In The Yenisey River (Mongolia / Russia)
#6 Rome, Italy
#7 At The Riu Garoe Hotel In Tenerife, Spain
#8 Istanbul
#9
#10 Germany
#11 The Geographical Center Of Asia
#12
#13 Thailand
#14 The Moscow Skyscrapers
#15 Belokurikha, Altai, Russia
#16 Beach Carnival Night In Thailand
#17 Monkey Beach, Tonsai Bay, Thailand
#18
#19 Hagia Sophia, Istanbul
#20 Parus Sanatorium, Novosibirsk, Russia
#21 In The Tuva Republic
#22 Visiting Asia
#23 Saint Basil’s Cathedral, Moscow, Russia
#24 Phi Phi Harbor View Hotel In The Phi Phi Islands, Thailand
#25
#26
#27
#28 Travelling To Tuva Republic
#29 In The Mount Elbrus Area, Russia
#30
