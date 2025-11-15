This 91-Year-Old Russian Grandma Became An Internet Sensation By Travelling The World On Her Own

Yeah, I know, I know, traveling is a tricky deal nowadays with the pandemic at large. But, it doesn’t hurt to take a look at the times when people were able to travel, before all of the lockdowns and quarantines.

And this story isn’t your run-of-the-mill travel thing, oh no. Its protagonist is actually a 91-year-old woman from Russia who had, despite her very venerable age, been traveling places. And not just around Russia, mind you, but also outside its borders, whether it’s an exotic location or not!

Yep, Elena Erkhova, more commonly known as Baba Lena, a babushka (or simply granny) from the Siberian city of Krasnoyarsk, traveled to places you wouldn’t expect a 91-year-old to go, and documented her travels across social media.

Alas, Baba Lena passed away in 2019 at the ripe age of 91, but she has left a legacy of her travels on her Facebook. We invite you to celebrate Baba Lena’s life in the list we’ve compiled below, and to remember that it’s never too late to go do something, especially if it’s something you always wanted to do.

#1 In The Tuva Republic

Image source: Baba Lena Erkhova

#2 At The Parthenon Of Books, Kassel, Germany

Image source: Baba Lena Erkhova

#3 Joining The Culture Of The Taino Indians

Image source: Baba Lena Erkhova

#4 The Naadym Festival, Tuva Republic, Russia

Image source: Baba Lena Erkhova

#5 Rafting In The Yenisey River (Mongolia / Russia)

Image source: Baba Lena Erkhova

#6 Rome, Italy

Image source: Baba Lena Erkhova

#7 At The Riu Garoe Hotel In Tenerife, Spain

Image source: Baba Lena Erkhova

#8 Istanbul

Image source: Baba Lena Erkhova

#9

Image source: Baba Lena Erkhova

#10 Germany

Image source: Baba Elena Erkhova

#11 The Geographical Center Of Asia

Image source: Baba Lena Erkhova

#12

Image source: Baba Lena Erkhova

#13 Thailand

Image source: Baba Lena Erkhova

#14 The Moscow Skyscrapers

Image source: Baba Lena Erkhova

#15 Belokurikha, Altai, Russia

Image source: Baba Lena Erkhova

#16 Beach Carnival Night In Thailand

Image source: Baba Lena Erkhova

#17 Monkey Beach, Tonsai Bay, Thailand

Image source: Baba Lena Erkhova

#18

Image source: Baba Lena Erkhova

#19 Hagia Sophia, Istanbul

Image source: Baba Lena Erkhova

#20 Parus Sanatorium, Novosibirsk, Russia

Image source: Baba Lena Erkhova

#21 In The Tuva Republic

Image source: Baba Lena Erkhova

#22 Visiting Asia

Image source: Baba Lena Erkhova

#23 Saint Basil’s Cathedral, Moscow, Russia

Image source: Baba Lena Erkhova

#24 Phi Phi Harbor View Hotel In The Phi Phi Islands, Thailand

Image source: Baba Lena Erkhova

#25

Image source: Baba Lena Erkhova

#26

Image source: Baba Lena Erkhova

#27

Image source: Baba Lena Erkhova

#28 Travelling To Tuva Republic

Image source: Baba Lena Erkhova

#29 In The Mount Elbrus Area, Russia

Image source: Baba Lena Erkhova

#30

Image source: Baba Lena Erkhova

