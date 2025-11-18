This Artist Creates Funny Comics Full Of Twisted Endings (26 New Pics)

If you’ve ever found yourself cringing over a past awkward moment, you might relate to the comics of Portuguese Geese. Known for capturing the essence of socially awkward situations, Portuguese Geese creates funny webcomics that reflect the everyday struggles many of us face. Whether it’s a blunder in a conversation or an awkward encounter, these comics bring a dose of humor to those cringe-worthy moments.

In this latest collection, Portuguese Geese continues to explore the funny side of life’s social mishaps. His comics are a comforting reminder that we’re not alone in our embarrassing moments. Dive into the latest strips and enjoy the comedic take on the little things that make life both awkward and amusing.

More info: Instagram | x.com | Facebook | youtube.com | patreon.com

#1

Image source: portuguesegeese

#2

Image source: portuguesegeese

#3

Image source: portuguesegeese

#4

Image source: portuguesegeese

#5

Image source: portuguesegeese

#6

Image source: portuguesegeese

#7

Image source: portuguesegeese

#8

Image source: portuguesegeese

#9

Image source: portuguesegeese

#10

Image source: portuguesegeese

#11

Image source: portuguesegeese

#12

Image source: portuguesegeese

#13

Image source: portuguesegeese

#14

Image source: portuguesegeese

#15

Image source: portuguesegeese

#16

Image source: portuguesegeese

#17

Image source: portuguesegeese

#18

Image source: portuguesegeese

#19

Image source: portuguesegeese

#20

Image source: portuguesegeese

#21

Image source: portuguesegeese

#22

Image source: portuguesegeese

#23

Image source: portuguesegeese

#24

Image source: portuguesegeese

#25

Image source: portuguesegeese

#26

Image source: portuguesegeese

Patrick Penrose
Patrick Penrose
