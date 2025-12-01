These Bold Barber Haircuts Are Next Level (36 Pics)

Bohdan Vasylkov is a barber who has gone viral for his bold, creative, and geometrically complex haircuts. Originally from Ukraine but now working in Poland, he describes his work as a “new men’s haircut,” pushing the boundaries of what a modern style can look like.

Vasylkov’s hairstyles are dividing opinions online. Many people love his adventurous, “scandalous” designs that feel more like art than a traditional haircut, while others think they are too extreme. No matter the reaction, Bohdan’s work always gets attention, and his unique approach continues to spark conversation and inspire new trends in men’s grooming.

#1

#2 “Cyber Bowlcut”

#3 “Dad Cap Fade”

#4

#5 “No Name Haircut”

#6 “Crown Spikes”

#7 “Split-Level Flat Top”

#8 “Neo-Modern Bowlline With Halo Fade”

#9 “Monk On The Wave”

#10 “Reverse Mohawk”

#11 “Step Line Fade”

#12 “Twin Spike Fade Haircut”

#13

#14

#15 “Ironhawk”

#16

#17 “Front Melt”

#18 “Neo-Saiyan Cut”

#19 “Next Gen Fade & Shape Haircuts”

#20 “Asymmetric Dome Fade”

#21 “Cyber Wing”

#22

#23 “Loop Fade”

#24 “Heart Fade Cut”

#25 “Modern Punk Cut”

#26 “Geometric Disconnected (Gd)fade”

#27 “Vertical Mirror Fade”

#28 “Bowl Cut 2.0 With Orb Fade”

#29 “Diagonal Geometry”

#30

#31 “Jew Top Fade With Contouring”

#32 “Monk Punk Haircut”

#33 “Geometric Mohawk With 3D Fade Design”

#34

#35

#36 “Psycho Quiff”

