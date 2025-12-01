These Bold Barber Haircuts Are Next Level (36 Pics)

Bohdan Vasylkov is a barber who has gone viral for his bold, creative, and geometrically complex haircuts. Originally from Ukraine but now working in Poland, he describes his work as a “new men’s haircut,” pushing the boundaries of what a modern style can look like.
Vasylkov’s hairstyles are dividing opinions online. Many people love his adventurous, “scandalous” designs that feel more like art than a traditional haircut, while others think they are too extreme. No matter the reaction, Bohdan’s work always gets attention, and his unique approach continues to spark conversation and inspire new trends in men’s grooming.
More info: Instagram | tiktok.com
#1
Image source: bohdan.vasylkov
#2 “Cyber Bowlcut”
Image source: bohdan.vasylkov
#3 “Dad Cap Fade”
Image source: bohdan.vasylkov
#4
Image source: bohdan.vasylkov
#5 “No Name Haircut”
Image source: bohdan.vasylkov
#6 “Crown Spikes”
Image source: bohdan.vasylkov
#7 “Split-Level Flat Top”
Image source: bohdan.vasylkov
#8 “Neo-Modern Bowlline With Halo Fade”
Image source: bohdan.vasylkov
#9 “Monk On The Wave”
Image source: bohdan.vasylkov
#10 “Reverse Mohawk”
Image source: bohdan.vasylkov
#11 “Step Line Fade”
Image source: bohdan.vasylkov
#12 “Twin Spike Fade Haircut”
Image source: bohdan.vasylkov
#13
Image source: bohdan.vasylkov
#14
Image source: bohdan.vasylkov
#15 “Ironhawk”
Image source: bohdan.vasylkov
#16
Image source: bohdan.vasylkov
#17 “Front Melt”
Image source: bohdan.vasylkov
#18 “Neo-Saiyan Cut”
Image source: bohdan.vasylkov
#19 “Next Gen Fade & Shape Haircuts”
Image source: bohdan.vasylkov
#20 “Asymmetric Dome Fade”
Image source: bohdan.vasylkov
#21 “Cyber Wing”
Image source: bohdan.vasylkov
#22
Image source: bohdan.vasylkov
#23 “Loop Fade”
Image source: bohdan.vasylkov
#24 “Heart Fade Cut”
Image source: bohdan.vasylkov
#25 “Modern Punk Cut”
Image source: bohdan.vasylkov
#26 “Geometric Disconnected (Gd)fade”
Image source: bohdan.vasylkov
#27 “Vertical Mirror Fade”
Image source: bohdan.vasylkov
#28 “Bowl Cut 2.0 With Orb Fade”
Image source: bohdan.vasylkov
#29 “Diagonal Geometry”
Image source: bohdan.vasylkov
#30
Image source: bohdan.vasylkov
#31 “Jew Top Fade With Contouring”
Image source: bohdan.vasylkov
#32 “Monk Punk Haircut”
Image source: bohdan.vasylkov
#33 “Geometric Mohawk With 3D Fade Design”
Image source: bohdan.vasylkov
#34
Image source: bohdan.vasylkov
#35
Image source: bohdan.vasylkov
#36 “Psycho Quiff”
Image source: bohdan.vasylkov
