Popular Anime And Cartoon Characters Made Into Rugs By A Carpet Nerd (32 Pics)

Who could have thought that nowadays, carpets would be able to take any shape and form? Do you want a carpet shaped like an avocado – sure, maybe you are more of a meme person, no problem, anything is possible!

This Tennessee-based artist, known on Instagram as carpet.nerd with 200,000 followers, makes rugs of your favorite cartoon and anime characters.

Recently the artist went viral on his Instagram with more than 400,000 likes, 3,500 comments, and millions of views as he showed step-by-step how a mat transforms into the hero Goku.

More info: Instagram | tiktok.com | carpetnerd.com | youtube.com

#1 Jack Skellington From The Nightmare Before Christmas

Image source: carpet.nerd

#2 Goku From Dragon Ball Z

Image source: carpet.nerd

#3 Jake The Dog From Adventure Time

Image source: carpet.nerd

#4 Jack Skellington And Sally From The Nightmare Before Christmas

Image source: carpet.nerd

#5 Pikachu From Pokémon

Image source: carpet.nerd

#6 Zoro And Luffy From One Piece

Image source: carpet.nerd

#7 Demon Slayer

Image source: carpet.nerd

#8 Nezuko Komado From Demon Slayer

Image source: carpet.nerd

#9 Gengar From Pokémon

Image source: carpet.nerd

#10 Pikachu From Pokémon

Image source: carpet.nerd

#11 Naruto And Sasuke From Naruto

Image source: carpet.nerd

#12 Goku

Image source: carpet.nerd

#13 Pepe The Frog

Image source: carpet.nerd

#14 Muichiro Tokito From Demon Slayer

Image source: carpet.nerd

#15 Morty From Rick And Morty

Image source: carpet.nerd

#16 Gurren Lagann

Image source: carpet.nerd

#17 Oogie Boogie From The Nightmare Before Christmas

Image source: carpet.nerd

#18 Casper From Casper The Friendly Ghost

Image source: carpet.nerd

#19 Stealth Mode Bulba From Pokémon

Image source: carpet.nerd

#20 Sailor Moon

Image source: carpet.nerd

#21 Sasuke Uchihas From Naruto

Image source: carpet.nerd

#22 Itachi Uchiha From Naruto Shippuden

Image source: carpet.nerd

#23 Satoru Gojo From Jujutsu Kaisen

Image source: carpet.nerd

#24 Monkey D. Luffy From One Piece

Image source: carpet.nerd

#25 Roronoa Zoro From One Piece

Image source: carpet.nerd

#26 Jujutsu Kaisen

Image source: carpet.nerd

#27 Avatar Aang From Avatar: The Last Airbender

Image source: carpet.nerd

#28 Ace Of Diamond

Image source: carpet.nerd

#29 Goku

Image source: carpet.nerd

#30 Chrollo Lucilfer From Hunter X Hunter

Image source: carpet.nerd

#31 Hajime No Ippo

Image source: carpet.nerd

#32 Olaf From Frozen

Image source: carpet.nerd

Patrick Penrose
