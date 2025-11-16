Popular Anime And Cartoon Characters Made Into Rugs By A Carpet Nerd (32 Pics)

Who could have thought that nowadays, carpets would be able to take any shape and form? Do you want a carpet shaped like an avocado – sure, maybe you are more of a meme person, no problem, anything is possible!
This Tennessee-based artist, known on Instagram as carpet.nerd with 200,000 followers, makes rugs of your favorite cartoon and anime characters.
Recently the artist went viral on his Instagram with more than 400,000 likes, 3,500 comments, and millions of views as he showed step-by-step how a mat transforms into the hero Goku.
More info: Instagram | tiktok.com | carpetnerd.com | youtube.com
#1 Jack Skellington From The Nightmare Before Christmas
Image source: carpet.nerd
#2 Goku From Dragon Ball Z
Image source: carpet.nerd
#3 Jake The Dog From Adventure Time
Image source: carpet.nerd
#4 Jack Skellington And Sally From The Nightmare Before Christmas
Image source: carpet.nerd
#5 Pikachu From Pokémon
Image source: carpet.nerd
#6 Zoro And Luffy From One Piece
Image source: carpet.nerd
#7 Demon Slayer
Image source: carpet.nerd
#8 Nezuko Komado From Demon Slayer
Image source: carpet.nerd
#9 Gengar From Pokémon
Image source: carpet.nerd
#10 Pikachu From Pokémon
Image source: carpet.nerd
#11 Naruto And Sasuke From Naruto
Image source: carpet.nerd
#12 Goku
Image source: carpet.nerd
#13 Pepe The Frog
Image source: carpet.nerd
#14 Muichiro Tokito From Demon Slayer
Image source: carpet.nerd
#15 Morty From Rick And Morty
Image source: carpet.nerd
#16 Gurren Lagann
Image source: carpet.nerd
#17 Oogie Boogie From The Nightmare Before Christmas
Image source: carpet.nerd
#18 Casper From Casper The Friendly Ghost
Image source: carpet.nerd
#19 Stealth Mode Bulba From Pokémon
Image source: carpet.nerd
#20 Sailor Moon
Image source: carpet.nerd
#21 Sasuke Uchihas From Naruto
Image source: carpet.nerd
#22 Itachi Uchiha From Naruto Shippuden
Image source: carpet.nerd
#23 Satoru Gojo From Jujutsu Kaisen
Image source: carpet.nerd
#24 Monkey D. Luffy From One Piece
Image source: carpet.nerd
#25 Roronoa Zoro From One Piece
Image source: carpet.nerd
#26 Jujutsu Kaisen
Image source: carpet.nerd
#27 Avatar Aang From Avatar: The Last Airbender
Image source: carpet.nerd
#28 Ace Of Diamond
Image source: carpet.nerd
#29 Goku
Image source: carpet.nerd
#30 Chrollo Lucilfer From Hunter X Hunter
Image source: carpet.nerd
#31 Hajime No Ippo
Image source: carpet.nerd
#32 Olaf From Frozen
Image source: carpet.nerd
Follow Us