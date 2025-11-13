30 Airplane! Moments To Prove That Good Humor Doesn’t Age

Airplane! is widely considered one of the funniest comedy movies of all time. It’s is a fast-paced comic parody of the very popular disaster movies of the 1970s (Airport, The Poseidon Adventure) and the clever jokes are completely and utterly over the top. However, nearly 40 years have passed since this comedy gold film was released, so you might’ve forgotten the scenes and the good humor that had you rolling on the ground. And even though it’s impossible to cover all of those dark humor skits, Bored Panda has compiled a list of some of the best jokes in the hilariously funny movie to refresh your memory. And if you’ll want to rewatch the movie after going through them, feel free to fire it up on Amazon Prime Video.
#1
Image source: Airplane
#2
Image source: Airplane
#3
Image source: Airplane
#4
Image source: Airplane
#5
Image source: Airplane
#6
Image source: Airplane
#7
Image source: Airplane
#8
Image source: Airplane
#9
Image source: Airplane
#10
Image source: Airplane
#11
Image source: Airplane
#12
Image source: Airplane
#13
Image source: Airplane
#14
Image source: Airplane
#15
Image source: Airplane
#16
Image source: Airplane
#17
Image source: Airplane
#18
Image source: Airplane
#19
Image source: Airplane
#20
Image source: Airplane
#21
Image source: Airplane
#22
Image source: Airplane
#23
Image source: Airplane
#24
Image source: Airplane
#25
Image source: Airplane
#26
Image source: Airplane
#27
Image source: Airplane
#28
Image source: Airplane
#29
Image source: Airplane
#30
Image source: Airplane
Follow Us