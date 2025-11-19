Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

by

Brad Walls is an Australian photographer known for taking pictures from above. He uses a drone to capture striking scenes—like groupings of dancers and athletes—in a way that makes you see them differently. In this collection, we’ve pulled together images from his Aqualillies, English National Ballet, Vacant, In Motion, and other series, each offering a fresh perspective on movement and space.

Brad’s photos are clean, quiet, and carefully composed. He focuses on shape, space, and symmetry, turning these moments into striking compositions without overcomplicating things. Scroll down to experience the visually satisfying aerial photos that make you look at the world from a new angle.

More info: Instagram | bradscanvas.com

#1 “Aqualillies”, 2023

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#2 “Vacant”, 2022

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#3 “In Motion”, 2021

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#4 “Track”, 2022

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#5 “Aqualillies”, 2023

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#6 “Detached, In Harmony”, 2021

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#7 “Aqualillies”, 2023

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#8 “Aqualillies”, 2023

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#9 “Water Geomaids”, 2021

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#10 “Aqualillies”, 2023

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#11 “Vacant”, 2022

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#12 “Aqualillies”, 2023

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#13 “English National Ballet”, 2022

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#14 “Water Geomaids”, 2021

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#15 “Aqualillies”, 2023

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#16 “Water Geomaids”, 2021

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#17 “Aqualillies”, 2023

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#18 “English National Ballet”, 2022

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#19 “English National Ballet”, 2022

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#20 “English National Ballet”, 2022

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#21 “Water Geomaids”, 2021

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#22 “Track”, 2022

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#23 “Water Geomaids”, 2021

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#24 “Water Geomaids”, 2021

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#25 “Displaced”, 2024

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#26 “In Motion”, 2021

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#27 “Displaced”, 2024

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#28 “Track”, 2022

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#29 “Aqualillies”, 2023

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Image source: bradscanvas

#30 “Detached, In Harmony”, 2021

Visually Satisfying Aerial Photos By Brad Walls (30 Pics)

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Real Life Woody And Buzz
3 min read
Nov, 12, 2025
Animal Shelter Sorts Dogs Into Harry Potter “Pawgwarts” Houses To Encourage Adoption Based On Personality Rather Than Breed
3 min read
Nov, 12, 2025
Artist Reveals Absurdities Of The Modern World Through Humorous Comics (28 New Pics)
3 min read
Nov, 18, 2025
30 Women Share Their Sassy Comebacks To Unsolicited Pregnancy Or Parenting Advice
3 min read
Nov, 15, 2025
Biology Professor Explains What “Biological Sex” Really Means, Starts A Heated Debate On Twitter
3 min read
Nov, 14, 2025
Creating Our First Figurine Model Kit “White Demon”
3 min read
Nov, 13, 2025