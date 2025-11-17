The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

by

Today, we would like to present you with another comic series making its debut on Bored Panda. Not only chuckle-worthy but also featuring unexpected twists, comics by Karlo Ferdon, or as the author calls himself, Don Serapio, are very simple in form and convey a thousand words without any dialogue.

What’s most unique about this series is the topic the artist focuses on. The stories featured in the comics showcase the adventures of a few elderly characters. Does it mean they are relatable only for older readers? Well, we doubt it! We feel like all of you could use a moment of laughter, so without further ado, scroll down and have fun!

More info: Instagram | Facebook | twitter.com

#1

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#2

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#3

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#4

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#5

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#6

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#7

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#8

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#9

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#10

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#11

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#12

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#13

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#14

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#15

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#16

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#17

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#18

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#19

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#20

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#21

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#22

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#23

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#24

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#25

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#26

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#27

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#28

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#29

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#30

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#31

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#32

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#33

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#34

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#35

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#36

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#37

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#38

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#39

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

#40

The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Image source: donserapio

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hiking The Continental Divide Trail in Four Minutes
3 min read
Feb, 23, 2018
“It Was A Nightmare”: Victoria Beckham Breaks Silence On David’s Alleged Affair
3 min read
Nov, 17, 2025
Ripley Cast & Characters: Who Stars in Thriller Series?
3 min read
Apr, 3, 2024
50 Of The Most Curiosity-Inducing Historical Photographs (New Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
People Who’ve Been Engaged Share What Caused Them To Not Go Through With The Wedding, And Here Are The 30 Wildest Stories
3 min read
Nov, 16, 2025
Dying Puppy Wags Her Tail As Rescuers Approach
3 min read
Nov, 11, 2025