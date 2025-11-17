The Comic Series That Conveys A Thousand Words Without Any Dialogue By Don Serapio (40 Pics)

Today, we would like to present you with another comic series making its debut on Bored Panda. Not only chuckle-worthy but also featuring unexpected twists, comics by Karlo Ferdon, or as the author calls himself, Don Serapio, are very simple in form and convey a thousand words without any dialogue.
What’s most unique about this series is the topic the artist focuses on. The stories featured in the comics showcase the adventures of a few elderly characters. Does it mean they are relatable only for older readers? Well, we doubt it! We feel like all of you could use a moment of laughter, so without further ado, scroll down and have fun!
More info: Instagram | Facebook | twitter.com
#1
Image source: donserapio
#2
Image source: donserapio
#3
Image source: donserapio
#4
Image source: donserapio
#5
Image source: donserapio
#6
Image source: donserapio
#7
Image source: donserapio
#8
Image source: donserapio
#9
Image source: donserapio
#10
Image source: donserapio
#11
Image source: donserapio
#12
Image source: donserapio
#13
Image source: donserapio
#14
Image source: donserapio
#15
Image source: donserapio
#16
Image source: donserapio
#17
Image source: donserapio
#18
Image source: donserapio
#19
Image source: donserapio
#20
Image source: donserapio
#21
Image source: donserapio
#22
Image source: donserapio
#23
Image source: donserapio
#24
Image source: donserapio
#25
Image source: donserapio
#26
Image source: donserapio
#27
Image source: donserapio
#28
Image source: donserapio
#29
Image source: donserapio
#30
Image source: donserapio
#31
Image source: donserapio
#32
Image source: donserapio
#33
Image source: donserapio
#34
Image source: donserapio
#35
Image source: donserapio
#36
Image source: donserapio
#37
Image source: donserapio
#38
Image source: donserapio
#39
Image source: donserapio
#40
Image source: donserapio
