This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

by

Sera Beeves is a comic artist whose relatable webcomics explore the messy, emotional, and often confusing experience of growing up. Through a mix of humor, awkward moments, anxiety, friendships, and everyday observations, her comics capture the small thoughts and feelings that many young adults quietly relate to.

Inspired by her own life experiences, Beeves creates stories that range from silly and lighthearted to surprisingly emotional. As the artist shared in an interview, she uses comics as a way to process both serious and funny moments in her life while trying to keep an “earnest and lighthearted tone.”

Scroll down to explore a fresh selection of Sera’s relatable comics that perfectly capture the chaos, humor, and emotional ups and downs of young people.

More info: Instagram | reddit.com | sirbeeves.com

#1

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

#2

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#3

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#4

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#5

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#6

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#7

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#8

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#9

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#10

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#11

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#12

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#13

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#14

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#15

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#16

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#17

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#18

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#19

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#20

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#21

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#22

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#23

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#24

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#25

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#26

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#27

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#28

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#29

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

#30

This Artist Captures Relatable Everyday Moments In Her 30 New Comics

Image source: serabeeves

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
SyFy Portal v. SyFy Channel: What’s in a Name?
3 min read
Jul, 15, 2009
Boss Loses Great Worker After Telling Him “He Needs To Prove Himself” For Promotion
3 min read
Nov, 17, 2025
After Teen Footballer Fractured Rival’s Spine By ‘Pancaking’, His Teammate Calls Out Racist Harassment
3 min read
Sep, 27, 2025
Mel B is Pretty Ticked off at Victoria Beckham for Carpool Karaoke
3 min read
Mar, 31, 2017
Cross-Stitch Street Art In Spain by Raquel Rodrigo
3 min read
Nov, 11, 2025
50 Murals By ‘The Color Wizard’ That Bring Color And Character To Public Spaces
3 min read
Apr, 21, 2026