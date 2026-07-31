This Page Shared 60 Animal Noses So Close You Can Almost Boop Them Through Your Screen

There are plenty of adorable things about animals: long, short, or floppy ears, wagging tails, soft paws, heart-melting eyes… but today, we’re putting all of those aside to celebrate one particularly irresistible feature – their noses.
Welcome to the wonderful world of ‘Boop My Nose,’ an online community dedicated to sharing some of the cutest close-up photos of animals from the funniest possible angle—their nose-first perspective. And when we say close, we mean the kind of close where the nose seems to arrive in the photo several seconds before the rest of the dog.
Needless to say, if you love animals, you can’t miss this collection. Scroll down to enjoy the adorable nose gallery we compiled for you, and don’t forget to upvote the one you’d be most tempted to boop!
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Image source: boopmynose
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