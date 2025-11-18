30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

by

When life begins to look dull and uninspiring, maybe it is time for some Slice of Life comics, better known as “Slice of Mallow,” with cute marshmallows and other foods as characters!

Adam Foreman, a talented cartoonist from the North West of England, began creating these fun cartoons during quarantine, which, as he wrote during this period: “helped keep me sane”. His creative experiments were a success since people were drawn to this cute main character marshmallow and could relate to the scenarios or inner thoughts that the artist perfectly captured in his illustrations.

More info: Instagram | twitter.com | tiktok.com | Facebook | twitch.tv

#1

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#2

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#3

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#4

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#5

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#6

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#7

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#8

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#9

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#10

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#11

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#12

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#13

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#14

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#15

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#16

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#17

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#18

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#19

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#20

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#21

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#22

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#23

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#24

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#25

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#26

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#27

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#28

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#29

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

#30

30 Humorous Comics Of Marshmallow Navigating Everyday Life By Adam Foreman

Image source: sliceofmallow

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Sarah Hyland Channels the Pussycat Dolls on Lip Sync Battle
3 min read
Feb, 6, 2017
the orville kelly grayson
Why Commander Grayson Is The Heart Of The Orville
3 min read
May, 11, 2023
Woman Knows Her Sister’s Dog Hair Frequently Ends Up In Food, So She Turns Around And Leaves Thanksgiving Dinner When She Sees It There
3 min read
Nov, 16, 2025
Scorpion
Scorpion: Team Plans Quintis Party. Walter Remembers Rocket Confession.
3 min read
Apr, 18, 2017
UK Library Museum Posts Hilarious Twitter Thread About A Bat Found In Their Store
3 min read
Nov, 13, 2025
Guy Builds Himself an Unbelievable Hobbit House in the Woods
3 min read
May, 13, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.