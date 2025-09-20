This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

We know many of you, dear Pandas, enjoy a good dose of absurd humor. Well, today we’ve got a treat for you – we’d like to introduce a comic series making its debut on Bored Panda.
‘Goosnav Comics’ uses a minimalistic black-and-white style to deliver peculiar jokes and twisted endings hidden within its panels. The artist behind the series explores relatable themes like work, burnout, and other aspects of modern life, presenting them in a uniquely quirky way.
Scroll down to discover the best comics from the series that we’ve handpicked for you.
More info: Instagram | Facebook | goosnav.com
#1
Image source: goosnav.shop
#2
Image source: goosnav.shop
#3
Image source: goosnav.shop
#4
Image source: goosnav.shop
#5
Image source: goosnav.shop
#6
Image source: goosnav.shop
#7
Image source: goosnav.shop
#8
Image source: goosnav.shop
#9
Image source: goosnav.shop
#10
Image source: goosnav.shop
#11
Image source: goosnav.shop
#12
Image source: goosnav.shop
#13
Image source: goosnav.shop
#14
Image source: goosnav.shop
#15
Image source: goosnav.shop
#16
Image source: goosnav.shop
#17
Image source: goosnav.shop
#18
Image source: goosnav.shop
#19
Image source: goosnav.shop
#20
Image source: goosnav.shop
#21
Image source: goosnav.shop
#22
Image source: goosnav.shop
#23
Image source: goosnav.shop
#24
Image source: goosnav.shop
#25
Image source: goosnav.shop
#26
Image source: goosnav.shop
#27
Image source: goosnav.shop
#28
Image source: goosnav.shop
#29
Image source: goosnav.shop
#30
Image source: goosnav.shop
#31
Image source: goosnav.shop
#32
Image source: goosnav.shop
#33
Image source: goosnav.shop
#34
Image source: goosnav.shop
#35
Image source: goosnav.shop
#36
Image source: goosnav.shop
#37
Image source: goosnav.shop
#38
Image source: goosnav.shop
#39
Image source: goosnav.shop
#40
Image source: goosnav.shop
Follow Us