This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

by

We know many of you, dear Pandas, enjoy a good dose of absurd humor. Well, today we’ve got a treat for you – we’d like to introduce a comic series making its debut on Bored Panda.

‘Goosnav Comics’ uses a minimalistic black-and-white style to deliver peculiar jokes and twisted endings hidden within its panels. The artist behind the series explores relatable themes like work, burnout, and other aspects of modern life, presenting them in a uniquely quirky way.

Scroll down to discover the best comics from the series that we’ve handpicked for you.

More info: Instagram | Facebook | goosnav.com

#1

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#2

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#3

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#4

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#5

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#6

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#7

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#8

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#9

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#10

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#11

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#12

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#13

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#14

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#15

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#16

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#17

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#18

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#19

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#20

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#21

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#22

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#23

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#24

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#25

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#26

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#27

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#28

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#29

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#30

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#31

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#32

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#33

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#34

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#35

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#36

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#37

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#38

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#39

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

#40

This Artist Made 40 Minimalist And Absurd Comics With Unexpected Punchlines

Image source: goosnav.shop

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Scott Johnston’s Latest 48 Humorous Comics That Might Make Your Day
3 min read
Aug, 6, 2025
‘Breaking Bad’ Season 4 Delayed
3 min read
Aug, 7, 2010
Love In The Shadow Of War: 33 Moving Wedding Photos From The 1940s
3 min read
Aug, 28, 2025
Check Out The Mighty Ducks: Game Changers Trailer
3 min read
Feb, 27, 2021
Five Things You Didn’t know about Philip K. Dick’s Electric Dreams
3 min read
Nov, 28, 2017
6 Best Revenge Plots in TV Shows
3 min read
May, 1, 2023
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.