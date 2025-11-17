39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

by

We all use YouTube for different reasons. Perhaps you want to learn a new language and enjoy watching grammar lessons during your lunch break. Or maybe you like to unwind by viewing lighthearted comedy videos. Regardless of what kind of content you prefer, remember to always check the comments section, because there’s likely something unexpected to be found…

We’ve taken a trip to the Absolutely Insane YouTube Comments Twitter account to round up some of their most shocking and hilarious posts. So enjoy reading through these responses that are often even funnier than the videos they’re referencing, and be sure to upvote the ones that have taught you to never skip out on the comments section!

#1

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#2

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#3

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#4

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#5

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#6

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#7

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#8

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#9

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#10

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#11

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#12

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#13

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#14

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#15

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#16

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#17

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#18

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#19

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#20

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#21

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#22

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#23

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#24

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#25

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#26

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#27

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#28

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#29

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#30

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#31

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#32

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#33

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#34

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#35

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#36

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#37

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#38

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

#39

39 Times Savage Comments Earned Their Place On The “Absolutely Insane YouTube Comments” Twitter Page (New Pics)

Image source: insanepplYT

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Tom Brady is Getting a Six-Part Facebook Reality Show Called “Tom vs. Time”
3 min read
Jan, 12, 2018
Hey Pandas, What’s The Most Embarrassing Childhood Crush You’ve Had? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Woman Quits Stressful City Job To Raise Special Needs Baby Goats, Loves Every Minute Of It
3 min read
Nov, 11, 2025
Parenting Lessons Learned From Grownish Season 4 Episode 4
3 min read
Aug, 13, 2021
The Construction Of The World’s Largest Optical Telescope
3 min read
Apr, 18, 2018
Schitt's Creek
Schitt’s Creek Season 1 Episode 5 Review: “The Cabin”
3 min read
Mar, 6, 2015
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.