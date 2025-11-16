I Travel Around Europe In Search Of The Most Beautiful Abandoned Places, Here Is What I Found (30 Pics)

I became known for my work on forgotten pianos in abandoned places across Europe. During my requiem for pianos, I sometimes find abandoned places with former owners’ personal belongings left behind. It seems as if time had stopped at a specific moment there.

I dive into the spaces that everyone thinks are empty. I wander there for hours on end. The aim of my art is to find those elements of life that people consider to be dead and capture them with my camera.

More info: romainthiery.fr | Instagram

#1 Abandoned Chapel In France

#2 Abandoned Hospital In Italy

#3 Abandoned House In Luxembourg

#4 Abandoned Castle In Italy

#5 Abandoned Synagogue In Romania

#6 Abandoned Greenhouse In Italy

#7 Abandoned Castle In France

#8 Abandoned House In France

#9 Abandoned Musical School In Italy

#10 Abandoned Castle In France

#11 Abandoned Factory In Italy

#12 Abandoned Villa In Italy

#13 Abandoned Church

#14 Abandoned Villa In Italy

#15 Abandoned Hospital In Germany

#16 Abandoned Castle In France

#17 Abandoned Castle In France

#18 Abandoned Castle In France

#19 Abandoned Castle In France

#20 Abandoned Church In Italy

#21 Abandoned Villa In Germany

#22 Abandoned Castle In France

#23 Abandoned Thermal Baths In France

Image source: romainthiery

#24 Abandoned Villa In Italy

#25 Abandoned House In Italy

#26 Abandoned Castle In Italy

#27 Abandoned Villa In Italy

#28 Abandoned Ballroom In Germany

#29 Abandoned Hospital In Ukraine

#30 Abandoned Castle In Italy

