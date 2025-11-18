Woman Creates Dolls That Fit Each Child’s Needs While Representing Their Rare Health Conditions (26 New Pics)

A Doll Like Me is a non-profit organization run by a woman named Amy. She creates unique dolls for unique children, who can finally feel represented.
This year, A Doll Like Me is celebrating its 10-year anniversary. Over those years, Amy has managed to send over 2000 dolls to all 50 states and at least 35 different countries. And to add to the greatness, for most of the ten years, no one has had to pay for their doll. Amy thinks that every child deserves to get these dolls free of charge, and so to cover the costs, a lot of the funds come from community sponsors, private individuals, or groups.
If you feel like this mission makes your heart happy, feel free to consider supporting this organization so that more kids can get such a special toy.
More info: Instagram | Facebook | adolllikeme.com
