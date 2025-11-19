This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

by

Vinícius Moschen, a world-renowned tattoo artist, has perfected the art of embroidery tattoos, transforming his clients’ skin into breathtaking masterpieces. His distinctive style mimics the texture of embroidery, captivating fans with its realism and creativity. The Brazilian artist has gained a massive following, making his work a sensation on social media.

He explained to Bored Panda what inspired him to explore the concept of embroidered-looking tattoos: “When I began my journey as a tattoo artist, I discovered a few artists who had already experimented with creating this illusion. I fell in love with the style and started practicing it relentlessly!”

More info: Instagram

#1

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#2

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#3

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#4

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#5

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#6

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#7

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#8

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#9

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#10

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#11

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#12

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#13

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#14

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#15

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#16

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#17

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#18

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#19

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#20

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#21

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#22

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#23

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#24

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#25

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#26

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#27

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#28

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#29

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#30

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#31

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#32

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#33

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#34

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#35

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#36

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#37

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#38

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#39

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#40

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#41

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#42

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#43

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#44

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#45

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#46

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#47

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#48

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#49

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#50

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#51

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#52

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#53

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#54

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

#55

This Artist Is Turning Skin Into Masterpieces With Embroidery-Inspired Tattoos (55 Pics)

Image source: vinimoschen

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“Yes, But”: 35 New Illustrations By Anton Gudim That Depict Our Society’s Contradictions
3 min read
Nov, 17, 2025
Couple In Long Distance Relationship Found The Cutest Way To Make It Work
3 min read
Nov, 11, 2025
“Top Gear” Viewers Get a Shock as Car Catches Fire with Hosts Inside It
3 min read
Apr, 3, 2018
I Make Animal Jewelry Out Of Silver, Bronze, And Gold
3 min read
Nov, 12, 2025
Husband Asks Wife To Get Over The Fact That He Missed Daughter’s Birth: “Every Single Time”
3 min read
Nov, 18, 2025
Tracey Morgan Heckles Jimmy Fallon as He Sings “River of Dreams”
3 min read
Apr, 4, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.