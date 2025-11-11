121 Hilarious Parenting Tweets That Every Parent Can Relate To

We all know that kids say the funniest things, but what about the parents? Well it turns out that they say some pretty funny things too.

The proof can be found on Babble’s weekly list of funny parenting tweets that go under the hashtag #funnyparents. See below for a list of the funniest ones compiled by Bored Panda. If you’re a parent then you’re sure to relate to many of them, and if you’re not a parent then, well, you might get a glimpse of what lies in store should you choose to become one…

#1

Image source: TheMichaelRock

#2

Image source: hypercraxy

#3

Image source: thenatewolf

#4

Image source: XplodingUnicorn

#5

Image source: XplodingUnicorn

#6

Image source: DaddyJew

#7

Image source: CaffeineandF

#8

Image source: XplodingUnicorn

#9

Image source: ConanOBrien

#10

Image source: XplodingUnicorn

#11

Image source: StellaGMaddox

#12

Image source: PinkCamoTO

#13

Image source: XplodingUnicorn

#14

Image source: WorkingMom86

#15

Image source: Mr_Kapowski

#16

Image source: XplodingUnicorn

#17

Image source: AmateurIdiot

#18

Image source: tchrquotes

#19

Image source: PinkCamoTO

#20

Image source: Not_that_mom

#21

Image source: MidgardMomma

#22

Image source: valeegrrl

#23

Image source: XplodingUnicorn

#24

Image source: UnfilteredMama

#25

Image source: outsmartedmommy

#26

Image source: BPMbadassmama

#27

Image source: McKnightyBoo

#28

Image source: lilwestman

#29

Image source: Cheeseboy22

#30

Image source: MummaCrazy

#31

Image source: _NikkaBee

#32

Image source: TheGladStork

#33

Image source: cray_at_home_ma

#34

Image source: JessObsess

#35

Image source: iamspacegirl

#36

Image source: maughammom

#37

Image source: HonestToddler

#38

Image source: XplodingUnicorn

#39

Image source: MomOfTeen

#40

Image source: Playing_Dad

#41

Image source: Playing_Dad

#42

Image source: SardonicTart

#43

Image source: Jake_Vig

#44

Image source: DropsNoPanties

#45

Image source: ReasonsMySonCry

#46

Image source: amydillon

#47

Image source: onefunnymummy

#48

Image source: radtoria

#49

Image source: dshack8

#50

Image source: Funny Parenting Tweets

#51

Image source: BlackCatBettie

#52

Image source: Marlebean

#53

Image source: KentWGraham

#54

Image source: wife_housy

#55

Image source: DomesticGoddss

#56

Image source: PLATINUM2000

#57

Image source: cray_at_home_ma

#58

Image source: MummaCrazy

#59

Image source: ElKnuckelhombre

#60

Image source: KateWhineHall

#61

Image source: Sillymommy430

#62

Image source: jake_lach

#63

Image source: runner_mom2

#64

Image source: ModMomMad

#65

Image source: heatherlou_

#66

Image source: Smug_Lemur

#67

Image source: OneFunnyMummy

#68

Image source: JimGaffigan

#69

Image source: QwertyJones3

#70

Image source: KateWhineHall

#71

Image source: PetrickSara

#72

Image source: byclintedwards

#73

Image source: carlykimmel

#74

Image source: Parkerlawyer

#75

Image source: PerfectPending

#76

Image source: Peauxtassium

#77

Image source: Funnyoneliners

#78

Image source: WorkingMom86

#79

Image source: momesty

#80

Image source: martinisandmini

#81

Image source: mdob11

#82

Image source: Does_This_Match

#83

Image source: thatcarlygirl

#84

Image source: iinkedZombie

#85

Image source: NicoleLeighShaw

#86

Image source: YKIHAYHT

#87

Image source: FatherWithTwins

#88

Image source: ValeeGrrl

#89

Image source: Cheeseboy22

#90

Image source: sarcasticmommy4

#91

Image source: momofsteele2

#92

Image source: joelmchale

#93

Image source: StellaGMaddox

#94

Image source: WorkingMom86

#95

Image source: outsmartedmommy

#96

Image source: PetrickSara

#97

Image source: FunnyIsFamily

#98

Image source: RealDMK

#99

Image source: donofalltrades1

#100

Image source: Topher_Writes

#101

Image source: Brianhopecomedy

#102

Image source: Vodkantots

#103

Image source: CrystalMe523

#104

Image source: HiddleDeeDee

#105

Image source: ParentNormal

#106

Image source: TheCatWhisprer

#107

Image source: FlyJ_

#108

Image source: JimGaffigan

#109

Image source: LetMeStart

#110

Image source: lunchboxdad

#111

Image source: Faux_Ma

#112

Image source: BPMbadassmama

#113

Image source: MomsanityTweets

#114

Image source: WorkingMom86

#115

Image source: TheBoydP

#116

Image source: AnkCoupleTO

#117

Image source: sarcasticmommy4

#118

Image source: Cheeseboy22

#119

Image source: ashleyaustrew

#120

Image source: ValeeGrrl

#121

Image source: AnnaKFaris

