14 Ways We Transformed A Little Cloud And His Friend Birdie

From the series: “Parallel Lines of Our Universe”
I took a photo of this beautiful cloud with a bird, which went viral among my friends.
If you also want to try something with it, go ahead and give it a shot (original pic included). And don’t forget to comment on your favorite cloud.
Original photograph by Natali Burduli
#1 By Natali Burduli (Ceci N’est Pas Une Pipe)
#2 By Natali Burduli (Ice Cloud)
#3 By Natali Burduli (Cloudy Mood)
#4 By Natali Burduli (Cloud Music)
#5 By Natali Burduli (Cloud Radio)
#6 By Natali Burduli (Big Cloud Fish)
#7 By Natali Burduli (Cloud Shower)
#8 By Lasha Khijakadze (Cloud Blowing)
#9 By Little Max Gabisonia
#10 By Natiki Jabanashvili (Harry)
#11 By Oliko Nadiradze (Totoro)
#12 By Oliko Nadiradze (Big Fish, Little Fish)
#13 By Oliko Nadiradze (Cloud Sound)
#14 By Tata Gabisonia (Cloudcatching)
Did you like this article? Follow us on Google News
Follow Us