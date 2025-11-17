14 Ways We Transformed A Little Cloud And His Friend Birdie

by

From the series: “Parallel Lines of Our Universe”

I took a photo of this beautiful cloud with a bird, which went viral among my friends.

If you also want to try something with it, go ahead and give it a shot (original pic included). And don’t forget to comment on your favorite cloud. 

Original photograph by Natali Burduli

14 Ways We Transformed A Little Cloud And His Friend Birdie

#1 By Natali Burduli (Ceci N’est Pas Une Pipe)

#2 By Natali Burduli (Ice Cloud)

#3 By Natali Burduli (Cloudy Mood)

#4 By Natali Burduli (Cloud Music)

#5 By Natali Burduli (Cloud Radio)

#6 By Natali Burduli (Big Cloud Fish)

#7 By Natali Burduli (Cloud Shower)

#8 By Lasha Khijakadze (Cloud Blowing)

#9 By Little Max Gabisonia

#10 By Natiki Jabanashvili (Harry)

#11 By Oliko Nadiradze (Totoro)

#12 By Oliko Nadiradze (Big Fish, Little Fish)

#13 By Oliko Nadiradze (Cloud Sound)

#14 By Tata Gabisonia (Cloudcatching)

