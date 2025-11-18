“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

by

Observational comedy has always been and will forever be appealing. Therefore, it’s no wonder that Anton Gudim’s hilarious comic series “Yes, But” continues to maintain relevance as our society is doomed to contradict itself.

If you have been living under a rock and haven’t seen any of Gudim’s work, well, then you are in for a treat! The artist uses a funny comic format of two panels where he illustrates the most common contradictory everyday life moments and adds simple yet powerful words – “yes, but”.

So, if you yourself ever come across a mind-boggling contradiction, make sure to capture it and send it to the artist as he shares people’s findings in his Instagram stories!

More info: Instagram | vk.com | twitter.com | patreon.com | gudim.threadless.com

#1

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#2

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#3

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#4

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#5

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#6

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#7

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#8

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#9

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#10

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#11

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#12

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#13

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#14

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#15

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#16

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#17

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#18

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#19

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#20

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#21

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#22

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#23

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#24

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#25

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

#26

“Yes, But”: 26 Thought-Provoking Illustrations Showcasing Society’s Most Common Contradictions (New Pics)

Image source: _yes_but

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
50 Cute And Funny Memes That Might Make You Want To Get A Cat
3 min read
Nov, 17, 2025
Jake Harper’s Dumbest Moments On “Two And A Half Men”
3 min read
Jan, 17, 2022
I Visualized Movie Cliches For All Genres Including The Naughty One
3 min read
Nov, 13, 2025
The oval
10 Things You Didn’t Know About VH1s “The Oval”
3 min read
Oct, 29, 2019
93 Delicious Food Tattoos That Got Us Hungry For Some Ink
3 min read
Nov, 16, 2025
Women Everywhere Are getting Mitch McConnell Tattoos
3 min read
Mar, 9, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.