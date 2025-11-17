“I’m Tired”: 50 Items That Really Need To Be Thrown Out

Over the years, we at Bored Panda have seen a lot of wholesome TikTok trends, like the one that had users telling their closest people they’re enough or another that inspired children to share how cool their parents were. But the platform also has plenty of funny challenges.

The latest one is called “estoy cansado.” Translated from Spanish, this phrase means “I’m tired,” and folks are using it to label videos where they show their exhausted everyday items.

Scrolling through the uploads, we’ve noticed quite a few pencils, cords, and even credit cards pushed to their very limits. So we decided to commemorate these objects for their long service and dedicate a whole publication to them. Hopefully, the hard workers will get to retire soon. They’ve earned it!”

#1

Image source: leofagner1

Image source: leofagner1

#2

Image source:  guerex777

Image source:  guerex777

#3

Image source: najsaat

Image source: najsaat

#4

Image source: lamonimerchan

Image source: lamonimerchan

#5

Image source: braiangarrido8

Image source: braiangarrido8

#6

Image source: paulagiacomelli1

Image source: paulagiacomelli1

#7

Image source:  lohacesposible

Image source:  lohacesposible

#8

Image source: guvinicios

Image source: guvinicios

#9

Image source: bboygabreak

Image source: bboygabreak

#10

Image source: maxterr423

Image source: maxterr423

#11

Image source: martiaguirre___

Image source: martiaguirre___

#12

Image source: efe_gadyyy

Image source: efe_gadyyy

#13

Image source: ivanca59apodaca

Image source: ivanca59apodaca

#14

Image source: lu_martinez01

Image source: lu_martinez01

#15

Image source: inthelary

Image source: inthelary

#16

Image source: danniradke

Image source: danniradke

#17

Image source: usuario23982

Image source: usuario23982

#18

Image source: keyla_cr0

Image source: keyla_cr0

#19

Image source: hanniguz

Image source: hanniguz

#20

Image source: robertsunblade

Image source: robertsunblade

#21

Image source: jvs3.co

Image source: jvs3.co

#22

Image source: chocapio_

Image source: chocapio_

#23

Image source: ame_21_fpy

Image source: ame_21_fpy

#24

Image source: beni_zulu

Image source: beni_zulu

#25

Image source: ericksogamer

Image source: ericksogamer

#26

Image source: danielatirao

Image source: danielatirao

#27

Image source: samueeeeeeeeeel0

Image source: samueeeeeeeeeel0

#28

Image source: spankyyy25

Image source: spankyyy25

#29

Image source: wladi_martinez

Image source: wladi_martinez

#30

Image source: marckoariel

Image source: marckoariel

#31

Image source: agusdangiola01

Image source: agusdangiola01

#32

Image source: valemale725

Image source: valemale725

#33

Image source: marisolsgza

Image source: marisolsgza

#34

Image source: marcoguerra22g

Image source: marcoguerra22g

#35

Image source: noobmaster_wa

Image source: noobmaster_wa

#36

Image source: maxwell_pe

Image source: maxwell_pe

#37

Image source: mdsuministros

Image source: mdsuministros

#38

Image source: joenny102

Image source: joenny102

#39

Image source: leoismaelestradal

Image source: leoismaelestradal

#40

Image source:  creativo_visual

Image source:  creativo_visual

#41

Image source: .j0av

Image source: .j0av

#42

Image source:  bichowick007

Image source:  bichowick007

#43

Image source: cellplay.ok

Image source: cellplay.ok

#44

Image source: carlosabenavide38

Image source: carlosabenavide38

#45

Image source: omarmartzz

Image source: omarmartzz

#46

Image source: nathaelgallego

Image source: nathaelgallego

#47

Image source: pedroluisv16

Image source: pedroluisv16

#48

Image source:  xxxvituo

Image source:  xxxvituo

#49

Image source:  jocoquemx

Image source:  jocoquemx

#50

Image source:  paulina.chapulina.98

Image source:  paulina.chapulina.98

