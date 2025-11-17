“I’m Tired”: 50 Items That Really Need To Be Thrown Out

Over the years, we at Bored Panda have seen a lot of wholesome TikTok trends, like the one that had users telling their closest people they’re enough or another that inspired children to share how cool their parents were. But the platform also has plenty of funny challenges.
The latest one is called “estoy cansado.” Translated from Spanish, this phrase means “I’m tired,” and folks are using it to label videos where they show their exhausted everyday items.
Scrolling through the uploads, we’ve noticed quite a few pencils, cords, and even credit cards pushed to their very limits. So we decided to commemorate these objects for their long service and dedicate a whole publication to them. Hopefully, the hard workers will get to retire soon. They’ve earned it!”
#1
Image source: leofagner1
#2
Image source: guerex777
#3
Image source: najsaat
#4
Image source: lamonimerchan
#5
Image source: braiangarrido8
#6
Image source: paulagiacomelli1
#7
Image source: lohacesposible
#8
Image source: guvinicios
#9
Image source: bboygabreak
#10
Image source: maxterr423
#11
Image source: martiaguirre___
#12
Image source: efe_gadyyy
#13
Image source: ivanca59apodaca
#14
Image source: lu_martinez01
#15
Image source: inthelary
#16
Image source: danniradke
#17
Image source: usuario23982
#18
Image source: keyla_cr0
#19
Image source: hanniguz
#20
Image source: robertsunblade
#21
Image source: jvs3.co
#22
Image source: chocapio_
#23
Image source: ame_21_fpy
#24
Image source: beni_zulu
#25
Image source: ericksogamer
#26
Image source: danielatirao
#27
Image source: samueeeeeeeeeel0
#28
Image source: spankyyy25
#29
Image source: wladi_martinez
#30
Image source: marckoariel
#31
Image source: agusdangiola01
#32
Image source: valemale725
#33
Image source: marisolsgza
#34
Image source: marcoguerra22g
#35
Image source: noobmaster_wa
#36
Image source: maxwell_pe
#37
Image source: mdsuministros
#38
Image source: joenny102
#39
Image source: leoismaelestradal
#40
Image source: creativo_visual
#41
Image source: .j0av
#42
Image source: bichowick007
#43
Image source: cellplay.ok
#44
Image source: carlosabenavide38
#45
Image source: omarmartzz
#46
Image source: nathaelgallego
#47
Image source: pedroluisv16
#48
Image source: xxxvituo
#49
Image source: jocoquemx
#50
Image source: paulina.chapulina.98
Follow Us