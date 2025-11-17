‘Employed AF’: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

by

After going up in recent years, employee engagement in the U.S. saw its first annual decline in a decade, dropping from 36% in 2020 to 34% in 2021, according to Gallup data.

This pattern has continued into early 2022, as 32% of full- and part-time employees working for organizations were engaged, while 17% are actively disengaged, an increase of one percentage point from the previous year.

The researchers said that some of the elements that decreased the most during this period were people’s level of agreement that they have clear expectations, the right materials and equipment, the opportunity to do what they do best every day, and a connection to the mission or purpose of their organization.

But to get a better understanding of how these factors manifest in real life, let’s take a look at the Instagram account ‘Employed AF.’ It shares memes about the struggles in jobs from all sorts of industries, hilariously describing what it’s like to be a part of the modern workforce.

More info: Instagram

#1

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, ItsRobbAllen

#2

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, AerinChevyFord

#3

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, kycarrerolopez

#4

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, jglackk

#5

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#6

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, KarlreMarks

#7

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, causticbob

#8

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, Lhlodder

#9

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, LauraAnnSTL

#10

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: angess_girl

#11

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#12

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, McJesse

#13

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#14

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#15

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, madebymagnolia

#16

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, jnardino

#17

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, katmcgoldrick

#18

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamstarvingaf, talktoskirt

#19

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, KawaiiZealot

#20

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, thDRAGnrebOrN

#21

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#22

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#23

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#24

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#25

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, xjessevansxx

#26

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#27

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, danielleweisber

#28

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, Kayleyyy_G

#29

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, femaleredhead

#30

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#31

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#32

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#33

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, bbybeanburrito

#34

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#35

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#36

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#37

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, andlikelaura

#38

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#39

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamthirtyaf

#40

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#41

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#42

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#43

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#44

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, ronnui_

#45

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, anxious_silence

#46

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#47

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#48

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf

#49

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, jacobroyspiegel

#50

&#8216;Employed AF&#8217;: 50 Hilariously And Painfully Relatable Memes About Work (New Pics)

Image source: iamemployedaf, Reductress

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Enjoy Taking Long Exposure Photographs Of Deep Space Objects, Here Are 22 Of My Latest Images
3 min read
Nov, 17, 2025
Everything You Need To Know About Pokemon GO Community Day
3 min read
Mar, 20, 2019
I Flew Alone With My Twins To Get To My Dying Father And Met An Angel On The Way
3 min read
Nov, 13, 2025
I Built A Dress Made Of Ice For My Maiden Of Finland Photoshoot
3 min read
Nov, 12, 2025
These 45 Signs Are As Useful As A Chocolate Teapot And People Couldn’t Resist Sharing Them
3 min read
Nov, 17, 2025
The 20 Most-Watched TV Episodes of All-Time
3 min read
Oct, 10, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.