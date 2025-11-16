This Woman Dressed Up As Household Items Every Day In January And Here Are 31 Of Her Looks

As the new variant of the coronavirus started dominating the world and mutated to be more contagious than ever, many people began to think twice before leaving the house even though they have done everything to strengthen their immune system against the virus.
As we were bound to our homes during the first quarantine, we had time to fix those loose cupboard doors and that leaking sink, so now we have to be more creative and find new activities to manage our boredom.
Designer Taryn de Vere decided that for the month of January she would be taking inspiration from household items to dress up every day. She shared her results and comparisons on her social media and went quite viral as she came up with some pretty exquisite looks. We invite you to look through them and get to know the designer more in this article.
More info: Twitter | Instagram
#1 Box Of Always Pantyliners
#2 Can Of Batchelor’s Beans
#3 Can Of Guinness
#4 Toilet Cleaner
#5 Colour Catcher
#6 Packet Of Marshmallows
#7 Tin Of Quality Street
#8 Custard
#9 Stain Remover
#10 Curry Powder
#11 3-Pack Of Coloured Peppers
#12 Bucks Fizz
#13 Sink Unblocker
#14 Tube Of Euthymol Toothpaste
#15 Carton Of Donegal Creameries Milk
#16 Packet Of Smarties
#17 Hairspray
#18 Flour
#19 Salt And Vinegar Crisps
#20 Butter
#21 Packet Of Rowntrees Sweets
#22 Sunflower Oil
#23 Bag Of Spuds
#24 Pot Noodles (Curry Flavour)
#25 Berocca
#26 Tub Of Bisto
#27 Cheese Puffs
#28 Pet Food
#29 A Packet Of Crisps
#30 2 In 1 Shampoo And Conditioner
#31 Bin Bags
