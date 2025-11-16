This Woman Dressed Up As Household Items Every Day In January And Here Are 31 Of Her Looks

As the new variant of the coronavirus started dominating the world and mutated to be more contagious than ever, many people began to think twice before leaving the house even though they have done everything to strengthen their immune system against the virus.

As we were bound to our homes during the first quarantine, we had time to fix those loose cupboard doors and that leaking sink, so now we have to be more creative and find new activities to manage our boredom.

Designer Taryn de Vere decided that for the month of January she would be taking inspiration from household items to dress up every day. She shared her results and comparisons on her social media and went quite viral as she came up with some pretty exquisite looks. We invite you to look through them and get to know the designer more in this article.

More info: Twitter | Instagram

#1 Box Of Always Pantyliners

Image source: TarynDeVere

#2 Can Of Batchelor’s Beans

Image source: TarynDeVere

#3 Can Of Guinness

Image source: TarynDeVere

#4 Toilet Cleaner

Image source: TarynDeVere

#5 Colour Catcher

Image source: TarynDeVere

#6 Packet Of Marshmallows

Image source: TarynDeVere

#7 Tin Of Quality Street

Image source: TarynDeVere

#8 Custard

Image source: TarynDeVere

#9 Stain Remover

Image source: TarynDeVere

#10 Curry Powder

Image source: TarynDeVere

#11 3-Pack Of Coloured Peppers

Image source: TarynDeVere

#12 Bucks Fizz

Image source: TarynDeVere

#13 Sink Unblocker

Image source: TarynDeVere

#14 Tube Of Euthymol Toothpaste

Image source: TarynDeVere

#15 Carton Of Donegal Creameries Milk

Image source: TarynDeVere

#16 Packet Of Smarties

Image source: TarynDeVere

#17 Hairspray

Image source: TarynDeVere

#18 Flour

Image source: TarynDeVere

#19 Salt And Vinegar Crisps

Image source: TarynDeVere

#20 Butter

Image source: TarynDeVere

#21 Packet Of Rowntrees Sweets

Image source: TarynDeVere

#22 Sunflower Oil

Image source: TarynDeVere

#23 Bag Of Spuds

Image source: TarynDeVere

#24 Pot Noodles (Curry Flavour)

Image source: TarynDeVere

#25 Berocca

Image source: TarynDeVere

#26 Tub Of Bisto

Image source: TarynDeVere

#27 Cheese Puffs

Image source: TarynDeVere

#28 Pet Food

Image source: TarynDeVere

#29 A Packet Of Crisps

Image source: TarynDeVere

#30 2 In 1 Shampoo And Conditioner

Image source: TarynDeVere

#31 Bin Bags

Image source: TarynDeVere

