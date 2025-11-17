35 Relatable And Humorous Comics By “Comiclicious” (New Pics)

“Comiclicious” is a comic series created by a Belgrade-based artist, Liv. She draws witty and relatable cartoons inspired by everyday life situations, random thoughts, and anxiety, which she’s “good friends with”.

Ever since she was a kid, Liv loved drawing all sorts of things and funny comic strips. A few years ago, she decided to bring those ideas out of her head and turn them into webcomics that she shared on the internet. With just her finger and her phone as her trusty tools, she skillfully transforms her ideas into captivating and entertaining illustrations that resonate with a wide audience. Scroll down to join the fun!

More info: Instagram | twitter.com | reddit.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

