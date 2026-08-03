50 Satirical One-Panel Cartoons Showcasing The Reality Of Modern-Day Society By Kate Curtis (New Pics)

Some of the funniest comics are the ones that find humor in the small things we all experience. Australian cartoonist Kate Curtis turns everyday moments into clever one-panel cartoons, whether she’s poking fun at relationships, modern technology, or the small absurdities of daily life. Known for a simple drawing style and sharp observations, her comics are both relatable and full of unexpected humor.
Kate’s work has appeared in The New Yorker, but her journey as a cartoonist actually began much earlier. Having grown up in several countries, she spent countless hours reading her parents’ copy of The New Yorker, knowing from a young age that she wanted to create cartoons herself. Today, she keeps a notebook – and the Notes app on her phone – close by to capture ideas whenever inspiration strikes, because, as she says, you never know when a good joke might appear.
Scroll down to enjoy another collection of Kate Curtis’ witty one-panel comics, and don’t forget to vote for your favorites!
More info: Instagram | Facebook | cluestolife.wordpress.com
#1
Image source: curtiscartoons
#2
Image source: curtiscartoons
#3
Image source: curtiscartoons
#4
Image source: curtiscartoons
#5
Image source: curtiscartoons
#6
Image source: curtiscartoons
#7
Image source: curtiscartoons
#8
Image source: curtiscartoons
#9
Image source: curtiscartoons
#10
Image source: curtiscartoons
#11
Image source: curtiscartoons
#12
Image source: curtiscartoons
#13
Image source: curtiscartoons
#14
Image source: curtiscartoons
#15
Image source: curtiscartoons
#16
Image source: curtiscartoons
#17
Image source: curtiscartoons
#18
Image source: curtiscartoons
#19
Image source: curtiscartoons
#20
Image source: curtiscartoons
#21
Image source: curtiscartoons
#22
Image source: curtiscartoons
#23
Image source: curtiscartoons
#24
Image source: curtiscartoons
#25
Image source: curtiscartoons
#26
Image source: curtiscartoons
#27
Image source: curtiscartoons
#28
Image source: curtiscartoons
#29
Image source: curtiscartoons
#30
Image source: curtiscartoons
#31
Image source: curtiscartoons
#32
Image source: curtiscartoons
#33
Image source: curtiscartoons
#34
Image source: curtiscartoons
#35
Image source: curtiscartoons
#36
Image source: curtiscartoons
#37
Image source: curtiscartoons
#38
Image source: curtiscartoons
#39
Image source: curtiscartoons
#40
Image source: curtiscartoons
#41
Image source: curtiscartoons
#42
Image source: curtiscartoons
#43
Image source: curtiscartoons
#44
Image source: curtiscartoons
#45
Image source: curtiscartoons
#46
Image source: curtiscartoons
#47
Image source: curtiscartoons
#48
Image source: curtiscartoons
#49
Image source: curtiscartoons
#50
Image source: curtiscartoons
Follow Us