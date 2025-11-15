This Artist Creates Paintings Using Wine (36 Pics)

Lockdown is still going strong in a lot of countries. We are stuck at home, most of us bored out of our minds, but there is something that helps us make quarantine a little more bearable—wine, of course. And did you know that you can not only drink it, but use it as paint for your next artistic masterpiece?
A Serbian artist by the name Sanja Jankovic creates amazing works of art using wine. She portrays characters from the popular TV show Game of Thrones, scenes from the movie Interstellar, and even famous paintings like the Mona Lisa. The artist told us: “I create art with unconventional materials. I am originally from Serbia, the infamous winemakers’ Srem district. Attending wine tastings is quite a common thing there. During a tasting back in 2015, a spilled red wine over a clean tablecloth had caught my attention. I imagined those deep red stains on white paper and after a few successful experiments, ‘Winerelle art’ came to life.”
More info: behance.net | youtube.com | Facebook | Instagram
Image source: winerelle_winepainting
