75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

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You don’t have to live in a place to have an opinion on it. This applies not just to a country or a city, but also to a house or an apartment. Some of them can be designed and built in a way that allows us to judge them almost as a work of art.

The subreddit r/WildHomes is full of such examples. Whether it’s a beautiful cottage perfectly blending into its green surroundings or a goofy mansion that looks like a toddler’s fever dream, they’re all here. So let’s take a few virtual tours, shall we? You can keep the shoes on, too!

#1 Goth House For Sale In Baltimore

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

#2 “The Book House” In Ohio Is A Book Lover Dream Home

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#3 Disney Princess Tastes, W-2 Budget

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#4 This Place In Astoria Is Going To Make You Very Happy

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#5 This Insane Arizona Home Is Built Right Into The Hillside

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#6 Does This Count As A Wild Home? My Partner & Our 3 Pets Have Lived Aboard This 45 Year Old Sailboat For 8 Years Traveling Full Time Around The World. The Ocean Is Our Backyard

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: Godzira-r32

#7 What’s Stopping You From Buying The Iconic Longaberger Basket Building In Newark, Ohio For $8,500,000?

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#8 Largest Home In Alabama With Guitar Shaped Driveway

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#9 Waking Up To A 5,000 Gallon Fish Tank Staring At You In Baton Rouge For $11 Million

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#10 This Miami Condo Has A Pink Conversation Pit

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#11 This 17th Century Dutch Home Was Completely Deconstructed And Rebuilt In NY

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#12 This 1970s Las Vegas Mansion Is Hidden Completely Underground

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#13 This $3.39m ‘French Chateau’ In Provo, Ut Has A Literal Turret With A Stained-Glass Ceiling

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#14 $25 Million Boca Mansion Is The Most Wild Zillow Listing Ever

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#15 Owned By The Freemasons For 100 Years And Now They Want 18.5 Million For It??

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#16 177m And A Million A Month For Stairs And Stargazing

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#17 This 1903 Connecticut Estate Feels Straight Out Of A Gothic Novel

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#18 Imagine Calling This Your “Weekend Place”

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#19 This Contemporary Modern In The Woods In PA Is Calling Your Name

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#20 This Colorado Home Has An Indoor And Outdoor Hockey Rink

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#21 Someone Built A 9,500-Square-Foot Castle In The Middle Of Wyoming

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#22 This Los Angeles “Midcentury Treehouse” Is Gorgeous

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#23 This Aspen Estate Thinks It’s Its Own National Park

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#24 Architect John Portman’s Personal Sea Island, GA Home Entelechy II

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#25 1900s Firehouse In Ohio For $140k

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#26 Aubrey Plaza’s $6.5 Million Los Angeles Home

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#27 $190,000 For An Off‑grid Adirondack Cabin With Its Own Dock. Am I Supposed To Not Sell Everything?

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#28 She Lives Year-Round In A Canvas Tent

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#29 The Frankenstein A‑frame

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#30 This Massachusetts Home Has A Quarry Pool

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#31 The Stahl House, The Most Iconic Midcentury Home In Los Angeles Is For Sale

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#32 Forty Acres Of Montana And A Bathroom In A Shed

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#33 I Can’t Stop Staring

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#34 ‘Lord Of The Rings’-Inspired Utah Home On Secluded Site Asks $43 Million. ‘Not All Those Who Wander Are Lost.’

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: OnMatchPoint

#35 He Built The Wildest Midcentury House In Memphis

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#36 I Found An Actual Cold War Missile Silo For Sale In Kansas

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#37 You’ll Never Guess What’s Going On Inside This Chicago Home

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#38 A Casual $30 Million

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#39 The Most Insane Ann Arbor Mega Mansion Ever

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#40 Yes Or No To This Detroit Mansion?

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#41 $25 Million House In Brooklyn That Looks Like Versailles Had A Baby With An Opera House

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#42 $50m Malibu Mansion On Sale For $21m

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#43 This $25 Million NJ Mansion Is The Best Mansion I’ve Ever Seen

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#44 This House Is Insane!

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#45 Somewhere In Canada

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: Ok-Manner8081

#46 Rammed-Earth On 6.95 Acres With A Horizon-Kissing Lap Pool — Dream?

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#47 The Rock House In Larkspur

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#48 Stratton Mountaintop Architectural Masterpiece

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#49 This Floating Flat Has Museum Floors And A Pet Tub

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#50 Dome Sweet Dome… Triangles For Days, Views For Years

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#51 $125,000,000 Modern Swiss Family Robinson Fantasy

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#52 This Milwaukee Home Has It’s Own Skatepark

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#53 This House Has A Pool Over A Bowling Alley

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#54 This 100 Year Old Home Is A Craftsman’s Dream

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#55 A Whole House Inside A Former Grain Bin… Plus A “Locally Infamous” Pond

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#56 You Have To Ride A Boat Out Into The Bay Just To Get To Your Front Door

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#57 The San Diego “Waterfall House” Has An Indoor Pool In The Middle Of The Home

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#58 This House Looks Like A Spaceship Landed In The Oregon Woods

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#59 Is This Freedom… Or Poverty Cosplay?

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#60 Someone Built A Log-Cabin Apocalypse Starter Pack And Priced It At $1.6m

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#61 This House Is Your Neighborhood Mullet

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#62 Deion Sanders Former Home

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#63 This Little Island Gem Was Built By One Determined Woman

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#64 You Can Own One Of The Last Gilded Age Mansions

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#65 Guy Turned A $5k Derelict Catamaran Into A Solar-Only Floating Home

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#66 Medieval Castle In Rochester

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#67 This Tiny House Was Built In 40 Days And Laughs At Canadian Winters

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#68 $52m Malibu House And It’s On A Septic Tank

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#69 Wish I Lived Here

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#70 If You Happen To Have A Spare Thirty-Two Million Dollars Lying Around

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#71 Dakota Johnson’s House Is Proof You Can Be Famous And Still Chill

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#72 $16m And It’s On Well And Septic. Neat

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#73 I Just Can’t Get Enough Of This Hobbit House

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#74 Why Do I Hate This Home So Much?

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

#75 Ever Wanted A House Shaped Like A Letter? Meet The “S” House!

75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

Image source: ReinkeDrengen

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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