75 Cool, Wacky And Unusual Homes People Found Online Or In Real Life

You don’t have to live in a place to have an opinion on it. This applies not just to a country or a city, but also to a house or an apartment. Some of them can be designed and built in a way that allows us to judge them almost as a work of art.
The subreddit r/WildHomes is full of such examples. Whether it’s a beautiful cottage perfectly blending into its green surroundings or a goofy mansion that looks like a toddler’s fever dream, they’re all here. So let’s take a few virtual tours, shall we? You can keep the shoes on, too!
#1 Goth House For Sale In Baltimore
Image source: ReinkeDrengen
#2 “The Book House” In Ohio Is A Book Lover Dream Home
Image source: ReinkeDrengen
#3 Disney Princess Tastes, W-2 Budget
Image source: ReinkeDrengen
#4 This Place In Astoria Is Going To Make You Very Happy
Image source: ReinkeDrengen
#5 This Insane Arizona Home Is Built Right Into The Hillside
Image source: ReinkeDrengen
#6 Does This Count As A Wild Home? My Partner & Our 3 Pets Have Lived Aboard This 45 Year Old Sailboat For 8 Years Traveling Full Time Around The World. The Ocean Is Our Backyard
Image source: Godzira-r32
#7 What’s Stopping You From Buying The Iconic Longaberger Basket Building In Newark, Ohio For $8,500,000?
Image source: ReinkeDrengen
#8 Largest Home In Alabama With Guitar Shaped Driveway
Image source: ReinkeDrengen
#9 Waking Up To A 5,000 Gallon Fish Tank Staring At You In Baton Rouge For $11 Million
Image source: ReinkeDrengen
#10 This Miami Condo Has A Pink Conversation Pit
Image source: ReinkeDrengen
#11 This 17th Century Dutch Home Was Completely Deconstructed And Rebuilt In NY
Image source: ReinkeDrengen
#12 This 1970s Las Vegas Mansion Is Hidden Completely Underground
Image source: ReinkeDrengen
#13 This $3.39m ‘French Chateau’ In Provo, Ut Has A Literal Turret With A Stained-Glass Ceiling
Image source: ReinkeDrengen
#14 $25 Million Boca Mansion Is The Most Wild Zillow Listing Ever
Image source: ReinkeDrengen
#15 Owned By The Freemasons For 100 Years And Now They Want 18.5 Million For It??
Image source: ReinkeDrengen
#16 177m And A Million A Month For Stairs And Stargazing
Image source: ReinkeDrengen
#17 This 1903 Connecticut Estate Feels Straight Out Of A Gothic Novel
Image source: ReinkeDrengen
#18 Imagine Calling This Your “Weekend Place”
Image source: ReinkeDrengen
#19 This Contemporary Modern In The Woods In PA Is Calling Your Name
Image source: ReinkeDrengen
#20 This Colorado Home Has An Indoor And Outdoor Hockey Rink
Image source: ReinkeDrengen
#21 Someone Built A 9,500-Square-Foot Castle In The Middle Of Wyoming
Image source: ReinkeDrengen
#22 This Los Angeles “Midcentury Treehouse” Is Gorgeous
Image source: ReinkeDrengen
#23 This Aspen Estate Thinks It’s Its Own National Park
Image source: ReinkeDrengen
#24 Architect John Portman’s Personal Sea Island, GA Home Entelechy II
Image source: ReinkeDrengen
#25 1900s Firehouse In Ohio For $140k
Image source: ReinkeDrengen
#26 Aubrey Plaza’s $6.5 Million Los Angeles Home
Image source: ReinkeDrengen
#27 $190,000 For An Off‑grid Adirondack Cabin With Its Own Dock. Am I Supposed To Not Sell Everything?
Image source: ReinkeDrengen
#28 She Lives Year-Round In A Canvas Tent
Image source: ReinkeDrengen
#29 The Frankenstein A‑frame
Image source: ReinkeDrengen
#30 This Massachusetts Home Has A Quarry Pool
Image source: ReinkeDrengen
#31 The Stahl House, The Most Iconic Midcentury Home In Los Angeles Is For Sale
Image source: ReinkeDrengen
#32 Forty Acres Of Montana And A Bathroom In A Shed
Image source: ReinkeDrengen
#33 I Can’t Stop Staring
Image source: ReinkeDrengen
#34 ‘Lord Of The Rings’-Inspired Utah Home On Secluded Site Asks $43 Million. ‘Not All Those Who Wander Are Lost.’
Image source: OnMatchPoint
#35 He Built The Wildest Midcentury House In Memphis
Image source: ReinkeDrengen
#36 I Found An Actual Cold War Missile Silo For Sale In Kansas
Image source: ReinkeDrengen
#37 You’ll Never Guess What’s Going On Inside This Chicago Home
Image source: ReinkeDrengen
#38 A Casual $30 Million
Image source: ReinkeDrengen
#39 The Most Insane Ann Arbor Mega Mansion Ever
Image source: ReinkeDrengen
#40 Yes Or No To This Detroit Mansion?
Image source: ReinkeDrengen
#41 $25 Million House In Brooklyn That Looks Like Versailles Had A Baby With An Opera House
Image source: ReinkeDrengen
#42 $50m Malibu Mansion On Sale For $21m
Image source: ReinkeDrengen
#43 This $25 Million NJ Mansion Is The Best Mansion I’ve Ever Seen
Image source: ReinkeDrengen
#44 This House Is Insane!
Image source: ReinkeDrengen
#45 Somewhere In Canada
Image source: Ok-Manner8081
#46 Rammed-Earth On 6.95 Acres With A Horizon-Kissing Lap Pool — Dream?
Image source: ReinkeDrengen
#47 The Rock House In Larkspur
Image source: ReinkeDrengen
#48 Stratton Mountaintop Architectural Masterpiece
Image source: ReinkeDrengen
#49 This Floating Flat Has Museum Floors And A Pet Tub
Image source: ReinkeDrengen
#50 Dome Sweet Dome… Triangles For Days, Views For Years
Image source: ReinkeDrengen
#51 $125,000,000 Modern Swiss Family Robinson Fantasy
Image source: ReinkeDrengen
#52 This Milwaukee Home Has It’s Own Skatepark
Image source: ReinkeDrengen
#53 This House Has A Pool Over A Bowling Alley
Image source: ReinkeDrengen
#54 This 100 Year Old Home Is A Craftsman’s Dream
Image source: ReinkeDrengen
#55 A Whole House Inside A Former Grain Bin… Plus A “Locally Infamous” Pond
Image source: ReinkeDrengen
#56 You Have To Ride A Boat Out Into The Bay Just To Get To Your Front Door
Image source: ReinkeDrengen
#57 The San Diego “Waterfall House” Has An Indoor Pool In The Middle Of The Home
Image source: ReinkeDrengen
#58 This House Looks Like A Spaceship Landed In The Oregon Woods
Image source: ReinkeDrengen
#59 Is This Freedom… Or Poverty Cosplay?
Image source: ReinkeDrengen
#60 Someone Built A Log-Cabin Apocalypse Starter Pack And Priced It At $1.6m
Image source: ReinkeDrengen
#61 This House Is Your Neighborhood Mullet
Image source: ReinkeDrengen
#62 Deion Sanders Former Home
Image source: ReinkeDrengen
#63 This Little Island Gem Was Built By One Determined Woman
Image source: ReinkeDrengen
#64 You Can Own One Of The Last Gilded Age Mansions
Image source: ReinkeDrengen
#65 Guy Turned A $5k Derelict Catamaran Into A Solar-Only Floating Home
Image source: ReinkeDrengen
#66 Medieval Castle In Rochester
Image source: ReinkeDrengen
#67 This Tiny House Was Built In 40 Days And Laughs At Canadian Winters
Image source: ReinkeDrengen
#68 $52m Malibu House And It’s On A Septic Tank
Image source: ReinkeDrengen
#69 Wish I Lived Here
Image source: ReinkeDrengen
#70 If You Happen To Have A Spare Thirty-Two Million Dollars Lying Around
Image source: ReinkeDrengen
#71 Dakota Johnson’s House Is Proof You Can Be Famous And Still Chill
Image source: ReinkeDrengen
#72 $16m And It’s On Well And Septic. Neat
Image source: ReinkeDrengen
#73 I Just Can’t Get Enough Of This Hobbit House
Image source: ReinkeDrengen
#74 Why Do I Hate This Home So Much?
Image source: ReinkeDrengen
#75 Ever Wanted A House Shaped Like A Letter? Meet The “S” House!
Image source: ReinkeDrengen
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