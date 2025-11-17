Wild Animal Photography: 50 Intimate Portraits By This Photographer (New Pics)

Peruvian photographer Pedro Jarque Krebs captures the breathtaking diversity of the animal kingdom with unparalleled intimacy (check out part one by clicking here), spotlighting the stark reality that nearly 60% of animal populations have diminished in the past half-century.

Through his poignant portraits, Krebs bridges the emotional and psychological divide between humans and animals, offering them a representation from a different angle. His work serves as an important reminder that humans are but a minor component in the vast ecosystem that is Mother Earth, underscoring the imperative to cherish and protect our shared environment.

More info: Instagram | pedrojarque.com

#1

Image source: pjarquek

#2

Image source: pjarquek

#3

Image source: pjarquek

#4

Image source: pjarquek

#5

Image source: pjarquek

#6

Image source: pjarquek

#7

Image source: pjarquek

#8

Image source: pjarquek

#9

Image source: pjarquek

#10

Image source: pjarquek

#11

Image source: pjarquek

#12

Image source: pjarquek

#13

Image source: pjarquek

#14

Image source: pjarquek

#15

Image source: pjarquek

#16

Image source: pjarquek

#17

Image source: pjarquek

#18

Image source: pjarquek

#19

Image source: pjarquek

#20

Image source: pjarquek

#21

Image source: pjarquek

#22

Image source: pjarquek

#23

Image source: pjarquek

#24

Image source: pjarquek

#25

Image source: pjarquek

#26

Image source: pjarquek

#27

Image source: pjarquek

#28

Image source: pjarquek

#29

Image source: pjarquek

#30

Image source: pjarquek

#31

Image source: pjarquek

#32

Image source: pjarquek

#33

Image source: pjarquek

#34

Image source: pjarquek

#35

Image source: pjarquek

#36

Image source: pjarquek

#37

Image source: pjarquek

#38

Image source: pjarquek

#39

Image source: pjarquek

#40

Image source: pjarquek

#41

Image source: pjarquek

#42

Image source: pjarquek

#43

Image source: pjarquek

#44

Image source: pjarquek

#45

Image source: pjarquek

#46

Image source: pjarquek

#47

Image source: pjarquek

#48

Image source: pjarquek

#49

Image source: pjarquek

#50

Image source: pjarquek

