This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

by

Andrey Gudkov is a fearless wildlife photographer who travels to some of the most remote and dangerous places on Earth, like the wilds of Borneo, Zambia, and Rinca Island. His passion for capturing animals in their natural habitat began with watching BBC nature programs and being mesmerized by National Geographic.

After the fall of the Soviet Union, he was finally free to chase his dream of documenting exotic animals, many of which are now endangered. Gudkov believes that every animal has a human-like quality, and his mission is to show the world their beauty before it’s too late. Despite the harsh conditions and challenges, including lugging heavy equipment through jungles and dealing with tropical diseases, he’s committed to raising awareness about the fragility of wildlife in our rapidly changing world.

More info: Instagram | wildanimalssafari.com

#1

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#2

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#3

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#4

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#5

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#6

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#7

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#8

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#9

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#10

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#11

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#12

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#13

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#14

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#15

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#16

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#17

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#18

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#19

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#20

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#21

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#22

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#23

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#24

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#25

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#26

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#27

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#28

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#29

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#30

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#31

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#32

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#33

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#34

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#35

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#36

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#37

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#38

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#39

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#40

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#41

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#42

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#43

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#44

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#45

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#46

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#47

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#48

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#49

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#50

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#51

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#52

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#53

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#54

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#55

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#56

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

#57

This Photographer Ventured To Dangerous Places Where He Shot These 57 Wildlife Photos (New Pics)

Image source: gudkovandrey

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
50 Hilarious Memes That Combine The Internet’s Two Most Favorite Things – Animals And Humor
3 min read
Nov, 16, 2025
35 ‘Today I Learned’ Facts That Show It’s Never Too Late To Learn (New Pics)
3 min read
Nov, 15, 2025
Five Things You Didn’t Know about Daisy Lewis
3 min read
Dec, 19, 2017
Hey Pandas! What Are Some Funny Conversations You Heard?
3 min read
Nov, 15, 2025
The Top Five Foodies on TV Right Now
3 min read
Aug, 4, 2017
I Blend Two Unrelated Objects Into One Visually Recognizable Piece (35 New Pics)
3 min read
Nov, 18, 2025